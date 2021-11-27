İstanbul'da 950 bin sahte hap ele geçirildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sağlıksız koşullarda sahte Kovid-19 ilacı ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Piyasaya sahte Kovid-19 ilacı sürmeye hazırlanan sahtekarlar yakalandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sağlıksız koşullarda sahte Kovid-19 ilacı ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
OPERASYONLARDA 5 GÖZALTI
Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 450 bini Kovid-19 tedavisinde kullanılan tablet hap olmak üzere 950 bin adet sahte ilaç ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 500 bin adet ilaç ambalajı, 150 litre kimyasal madde ve 1 av tüfeği bulundu.
Şebekenin ürettikleri ilaçlara yasal zemin oluşturmak için, barkod okuma sistemine de uydurdukları ortaya çıktı. Ürünler barkod sistemine girildiğinde orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği, ilaçların orijinalmiş gibi göründükleri tespit edildi.