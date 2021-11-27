Gündem İstanbulda 950 bin sahte hap ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da 950 bin sahte hap ele geçirildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sağlıksız koşullarda sahte Kovid-19 ilacı ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda 950 bin sahte hap ele geçirildi ​
Operasyonlarda 950 bin adet sahte ilaç ele geçirildi.

Piyasaya sahte Kovid-19 ilacı sürmeye hazırlanan sahtekarlar yakalandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sağlıksız koşullarda sahte Kovid-19 ilacı ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

OPERASYONLARDA 5 GÖZALTI

Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe’de 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 450 bini Kovid-19 tedavisinde kullanılan tablet hap olmak üzere 950 bin adet sahte ilaç ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 500 bin adet ilaç ambalajı, 150 litre kimyasal madde ve 1 av tüfeği bulundu.

1 milyon 350 bin liralık sahte botoks ilacı ele geçirildi
FOTOĞRAF 9
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, \"Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretim yapmak\" konusunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında, internet ortamı üzerinden sahte botoks-dolgu ilaçları ile tıbbi malzemelerinin satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı.
Title
Harekete geçen ekipler, dün Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde faaliyette olduğu tespit edilen 2 adrese yönelik operasyon düzenledi.
Title
Operasyonlarda, yetkili ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken ancak uygunsuz şekilde depolanarak satışa sürüldüğü belirlenen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin 600 lira değerinde olan çeşitli markalara ait 4 bin 264 adet botoks ilacı (dudak dolgusu, kırışıklık önleyici, gençlik aşısı, burun askısı, yüz askısı ve kaş askısı) ve vücudun belli kısımlarına sıkılaştırma ve zayıflatma işlemi uygulanan 3 adet cihaz ele geçirildi.
Title
Yakalanan şüpheliler U.G. ve E.E. hakkında, \"Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti\" ve \"Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma\" suçlarından hakklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Title
Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.
Title
İşte ele geçirilen o malzemeler...
Title
Title
Title
1 milyon 350 bin liralık sahte botoks ilacı ele geçirildi
Ümraniye ve Ataşehir'de 2 adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin 600 lira olan sahte botoks ilacı ile zayıflatma işleminde kullanılan 3 adet cihaz ele geçirildi. Yakalan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

Şebekenin ürettikleri ilaçlara yasal zemin oluşturmak için, barkod okuma sistemine de uydurdukları ortaya çıktı. Ürünler barkod sistemine girildiğinde orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği, ilaçların orijinalmiş gibi göründükleri tespit edildi.

Ümraniye'de sahte ilaç operasyonu: Aralarında kovid tedavisinde kullanılan ilaçlar da var
GÜNDEM
Ümraniye'de sahte ilaç operasyonu: Aralarında kovid tedavisinde kullanılan ilaçlar da var
Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

Yeni varyantın ismi açıklandı: Omicron

​DSÖ duyurdu: Yüksek bulaşma riski taşıyor.
Dünya insanlık dramına seyirci

Dünya insanlık dramına seyirci

​Göçmen cesetleri yine kıyıya vurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde beş büyüyeceğini öngörüyoruz

​Bakan Koca duyurdu: Yeni varyanta karşı tedbir alındı.

Dünya Kupası yolunda zor yolu çektik.

​26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de “Alsancak Stadı ile 96 Tesisin Toplu Açılış Töreni”nde konuşuyor.

​TRT payı kalktı dolandırıcılar harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.