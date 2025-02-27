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İstanbul'da çete operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İstanbul'da çete operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

11:2627/02/2025, الخميس
IHA
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, elebaşılığını yurt dışında kaçak durumda olan "Zaza Doğan" lakaplı Doğan A.'nın elebaşılığını yaptığı çeteye mensup 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda ortaya çıkan ve sözde yeni nesil mafya olarak tabir edilen, motosikletli suç çetelerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

72 saatlik kamera görüntüsü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir otoparka silahlı ve el bombalı saldırı eylemleri ile ilgili olarak 72 saatlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis, saha çalışmaları sonucunda eylemlerin yurt dışında kaçak olarak bulunan Doğan A. liderliğindeki suç örgütüne mensup kişilerin gerçekleştirdiğini tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, silahlı ve el bombalı saldırı eylemlerine karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin, polis ekiplerinin geldiğini fark etmeleri üzerine merdiven boşluğuna attıkları 4 tabancada ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelileri ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

#İstanbul
#Asayiş
#Silah

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