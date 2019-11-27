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İSTANBUL

İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

  • BUDO'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

  • İDO'nun 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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