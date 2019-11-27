İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

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İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok

İçişleri Bakanlığı, çakar lamba kullanımında eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmadığını açıkladı. Ayrıca TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülüp genel kurula sevk edilen düzenlemelerde de böyle bir maddenin yer almadığı belirtildi.