İstanbul'da dolu sürprizi: Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Çatalca'da bugün önce yağmur sonra dolu etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

Yollarına devam etmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi.

Başkent'te de yollar beyaza büründü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sabaha karşı etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış ile birlikte yeşil alanlar, binaların çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü. İlçedeki ekili ve dikili alanlar da zarar gördü.

Hasanoğlan Eğitim ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Mehmet Güven, "Sabaha karşı saat 05.00 saatlerinde etkili bir dolu yağışı yaşadık. Yarım saat içerisinde tüm cadde, sokaklar ve çatılarımız beyaza büründü. Yeni diktiğimiz sebze fidelerimiz dolular altında kalarak zarar gördü" dedi.