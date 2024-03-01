İstanbul’da ekmek ucuzlayacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum Başakşehir'de katıldığı Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun 'Kopya vaat iddiaları' konusundaki soruya, "Kopya karşıdan çekilir. İstanbul'da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok.10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, söyleyecekleri bir eser olmadığı için hep gündemi nasıl değiştirebilirim anlayışıyla algı ve gündem değiştirme çabalarını 5 yıldır gördük. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz" yanıtını verdi.