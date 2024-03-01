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İstanbul’da ekmek ucuzlayacak

Bağcılar’da İstanbullu fırıncılar ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Ekmek fiyatları tüketiciyi zorlamayacak. Fırıncılarla el ele vereceğiz. İstanbul'da ekmeği ucuzlatacağız” dedi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 1/03/2024 الجمعة
Güncelleme: 05:28 - 1/03/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Murat Kurum Bağcılar'da.
Murat Kurum Bağcılar'da.

Tarladan sofraya kadar ekmeğin tüm sürecini masaya yatıracaklarını belirten Kurum, İstanbul’un 39 ilçesinde mobil ekmek fırınları kuracaklarını sözlerine ekledi. Murat Kurum, İstanbul için deprem gerçeğini hatırlattığı konuşmasında, göreve geldiklerinde en önemli gündemlerinin afete hazırlık olacağını söyledi.


FIRINCIYA PAZAR TATİLİ

Kurum şöyle devam etti: “Fırıncı kardeşlerimiz yeterince dinlenemiyor. Pazar tatili uygulamasını aşamalı olarak uygulamaya geçireceğiz. Fırıncı esnafımızın eski dükkanlarını hemen dönüşüme alacağız. Ruhsat haklarınızı koruyacağız. Gerekli düzenlemeleri sizlerle yapacağız. Fiyat tarifleri için dijital uygulama getireceğiz.”


Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar: Yapamazsınız dediklerini yaptık yapacağız
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar: Yapamazsınız dediklerini yaptık yapacağız

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum yaptığı açıklamada "Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. Vatandaşımız bizlerle ilgili takdirini de sandıkta kullanıyor. İstanbul'da deprem hazırlığı için kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da depremler oldu gittik. Mahallelerimizin dönüşümünü yapacağız dedik. Sokak sokak gezdik, günlerce oralarda kaldık. 6 ayda teslimler başladı. Elazığ'da verdiğimiz bu sözleri tuttuk. 6 Şubat'ta etkilenen illerden biri de Elazığ'dı. Bu konutlar sayesinde vefat, etkilenme az oldu. Muhalefet "parayı bulamazsınız, yapamazsınız, yetişemezsiniz" dedi. Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalarımızı 1 yılda bitirdik." ifadelerini kullandı.

Kurum'dan İmamoğlu'na 'Kopya vaat' yanıtı: Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok
Kurum'dan İmamoğlu'na 'Kopya vaat' yanıtı: Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum Başakşehir'de katıldığı Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun 'Kopya vaat iddiaları' konusundaki soruya, "Kopya karşıdan çekilir. İstanbul'da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok.10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, söyleyecekleri bir eser olmadığı için hep gündemi nasıl değiştirebilirim anlayışıyla algı ve gündem değiştirme çabalarını 5 yıldır gördük. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz" yanıtını verdi.

#Murat Kurum
#AK Parti
#İstanbul
#ekmek
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