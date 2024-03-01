İstanbul’da ekmek ucuzlayacak

Tarladan sofraya kadar ekmeğin tüm sürecini masaya yatıracaklarını belirten Kurum, İstanbul’un 39 ilçesinde mobil ekmek fırınları kuracaklarını sözlerine ekledi. Murat Kurum, İstanbul için deprem gerçeğini hatırlattığı konuşmasında, göreve geldiklerinde en önemli gündemlerinin afete hazırlık olacağını söyledi.
FIRINCIYA PAZAR TATİLİ
Kurum şöyle devam etti: “Fırıncı kardeşlerimiz yeterince dinlenemiyor. Pazar tatili uygulamasını aşamalı olarak uygulamaya geçireceğiz. Fırıncı esnafımızın eski dükkanlarını hemen dönüşüme alacağız. Ruhsat haklarınızı koruyacağız. Gerekli düzenlemeleri sizlerle yapacağız. Fiyat tarifleri için dijital uygulama getireceğiz.”