Gündem İstanbulda FETÖ operasyonu 16 gözaltı
İSTANBUL

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak' ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde İstanbul merkezli operasyon düzenledi.

  • Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda İstanbul'da 13, Sakarya, Muğla ve Van'da 1'er kişi olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. Yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen 4 kişi olmak üzere toplamda 8 şüpheliye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

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