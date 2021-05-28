Gündem İstanbulda kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu
İSTANBUL

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu akşam 21.00'de başlayacak ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak kaydedildi.

Haber Merkezi AA
İstanbulda kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayıp, Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde başlayan trafik yoğunluğu D-100 karayolu boyunca Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Edirnekapı, Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Sefaköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Köprünün Altunizade bağlantı yolunda da yoğunluk yaşanırken, D-100 karayolu ve TEM Otoyolunun bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametindeki trafik yoğunluğu Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık istikametinde yaşanıyor.

Anadolu Yakasında ise D-100 karayolu ve TEM Otoyolunda çift yönlü yoğunluk yaşanırken, sahil yolunun Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ve Şile istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü.

Yoğunluk haritası yüzde 71 seviyesinde

Metrobüs, metro ve tramvay aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu oluştu.

İBB trafik haritasına göre saat 18.35'te trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak kaydedildi.

Bu arada Üsküdar Salacak sahilinde Kız Kulesi manzarası eşliğinde fotoğraf çekmek isteyenlerin yoğunluğu da dikkati çekti.

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