İstanbul'da korkutan görüntü: 'Daha önce böylesini hiç görmedik'

Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı'nda deniz suyunun çekilmesi nedeniyle balıkçılar avlanmaya çıkamadı. Çekilmenin bölgede sıkça yaşandığını belirten balıkçılar, bu denli yoğun bir çekilmeye ise ilk kez tanık olduklarını vurguladı.
Menekşe Deresi’ndeki balıkçılar ise denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı.
Havadan çekilen görüntülerde, sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü.
Balıkçılar avlanmaya çıkamadı
Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.
"Denizin çekilmesinden dolayı balığa çıkamıyoruz"
Menekşe Deresi’nde balıkçılık yapan Fatih Akkor, bu yıl deniz suyu seviyesinde her zamankinden daha fazla çekilme olduğunu belirtti.
Akkor şu ifadeleri kullandı: