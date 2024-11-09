Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da korkutan görüntü: 'Daha önce böylesini hiç görmedik'

İstanbul'da korkutan görüntü: 'Daha önce böylesini hiç görmedik'

09:119/11/2024, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Küçükçekmece
Küçükçekmece

Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı'nda deniz suyunun çekilmesi nedeniyle balıkçılar avlanmaya çıkamadı. Çekilmenin bölgede sıkça yaşandığını belirten balıkçılar, bu denli yoğun bir çekilmeye ise ilk kez tanık olduklarını vurguladı.

İstanbul
Küçükçekmece
’de bulunan Menekşe Sahili’nde deniz suyu çekilerek, sahil boyunca küçük adacıklar oluştu.

Menekşe Deresi’ndeki balıkçılar ise denizin sığlaşması nedeniyle kayıklarıyla denize açılamadı.


Havadan çekilen görüntülerde, sahil şeridi boyunca adacıkların oluştuğu ve deniz suyunun metrelerce çekildiği görüldü.



Balıkçılar avlanmaya çıkamadı


Deniz suyunun bu yıl önceki yıllara göre çok daha fazla çekildiğine dikkat çeken balıkçılar, suyun sığlaşması nedeniyle avlanmaya çıkamadıklarını dile getirdi.


"Denizin çekilmesinden dolayı balığa çıkamıyoruz"


Menekşe Deresi’nde balıkçılık yapan Fatih Akkor, bu yıl deniz suyu seviyesinde her zamankinden daha fazla çekilme olduğunu belirtti.



Akkor şu ifadeleri kullandı:


Deniz suyu hiçbir yıl bu kadar fazla çekilmemişti. Bu yıl çekilme durumu 60-70 santimetre kadar oldu. Bu durum yağmurlarla da ilgili. Küçükçekmece Gölü ve barajlardan su gelmemesi bu çekilmeyi de etkiledi. Belki birkaç güne su seviyesi düzelecek ama bu yıl her zamankinden daha fazla olan çekilme araştırılmalı. Biz balıkçılık yaptığımız için hissediyoruz. Ben suların çekilmesinden dolayı dün akşam balığa çıkamadım. Kayığım yatıyor, bekledim bekledim denize açılamadım. Çıksam giremeyecektim, o yüzden evime gitmek zorunda kaldım. Şimdi de bu saatte evimden geliyorum. Rızkımızı bile etkiliyor.


#Küçükçekmece
#deniz suyu
#İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni asgari ücreti için zam tahminleri güçleniyor! 2025 Ocak ayında asgari ücret zam oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL olacak?