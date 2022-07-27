Gündem İstanbulda otobüs yangını Son anda indiler
İSTANBUL

İstanbul'da otobüs yangını: Son anda indiler

İstanbul Sultangazi'de, özel halk otobüsü alev alev yandı. Şoför ve yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda otobüs yangını: Son anda indiler
Sultangazi'de otobüs yangını.

Sultangazi’de tamirden sonra deneme sürüşü yapılan İETT otobüsünde tünelde yangın çıktı.

Araçtan dumanların yükseldiğini görünce kendilerini can havliyle dışarı atan sürücü ve 9 yaşındaki oğlu ölümden dönerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Olay saat 15.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Sezici, 34 DZ 2362 plakalı İETT otobüsünü tamirden sonra test sürüşü yapmaya çıktı.

İstanbul Sultangazi'de özel halk otobüsü alev aldı
OYNAT 00:42
İstanbul Sultangazi'de özel halk otobüsü alev aldı
İstanbul Sultangazi'de özel halk otobüsü alev alev yanarken baba ve oğlu son anda inerek ölümden döndü. Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki alt geçitte özel halk otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Bu sırada otobüsün sürücüsü İsmail Sezici ile yanındaki 9 yaşındaki oğlu son anda indi. Alev alev yanan otobüse itfaiye müdahale etti.

Bir süre sonra tekleyen araçtan tünelde dumanlar yükselmeye başladı. Araçta yangın çıktığını fark eden Sezici, yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu Hasan Sezici’yle birlikte kendilerini son anda dışarı attı.

Araçta zaman zaman patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Faciadan dönülen olayda itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, otobüs adeta demir yığınına döndü.

Olay anını anlatan Hasan Sezici, "Araba yapıldıktan sonra deneme turuna çıktım. Dolanıyordum. Yavaşladı burada. Yangın çıkmaya başladı. Tüpü aldım ama patlama oldu. Korktum. itfaiye geldi. Yangın söndürdüler" dedi

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