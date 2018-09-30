Beykoz'da yağmur sele neden oldu İstanbul'da sağanak: Binaya yıldırım düştü Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü. Bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Haber Merkezi 30 Eylül 2018, 09:29 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, 11:30 AA