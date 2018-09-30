İstanbul'da sağanak: Binaya yıldırım düştü

İstanbul'un kimi bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Beykoz'da aşırı yağışlar su baskınlarına neden olurken, kimi yerlerde toprak kaymaları da yaşandı, bazı ağaçlar yollara düştü.
Binaya yıldırım isabet etti
Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yoğun yağış nedeniyle Elmalı Deresi de taştı.
Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi
Sağanak yağış sırasında uykuda olan Kerem Demirel ve eşini komşuları uyandırdı. Evden tavanı delerek çatıya çıkan Demirel, karısı ve 2 yaşındaki çocuğunu son anda kurtardı.
Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
- Nurten Demirel " Çok şiddetli yağmur yağınca ne olduğumuzu anlamadık. Çocuk elimde dönüp durduk. Evden hiçbir şey çıkartamadık. Balkondaki tavanı kırıp çatıya çıkmak zorunda kaldık. Üstümüze bir mont bile alamadık. Çok sefil kaldık. Şimdi ne olacak, ne kıyafetimiz hiçbir şeyimiz yok. Panik atak geçirdim elim ayağım titredi. Altını bile gözümüz görmedi. Mama alayım dedim. Ben mama almak için koşuyorum çocuk aç kalmasın diye. Görürler mi bizi nasıl duracağız bu halde" diye konuştu.