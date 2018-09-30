Gündem İstanbulda sağanak Binaya yıldırım düştü
İSTANBUL

Beykoz'da yağmur sele neden oldu

İstanbul'da sağanak: Binaya yıldırım düştü

Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü. Bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Haber Merkezi AA
Yıldırım düşmesi sonucu binada başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yıldırım düşmesi sonucu binada başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İstanbul'un kimi bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yıldırımın düştüğü çatı alev alev yandı
OYNAT 01:18
Yıldırımın düştüğü çatı alev alev yandı
Olay, sabah saatlerinde, Beykoz Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeni ile bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya müdahale etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu, çatı yangını söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
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Beykoz'da aşırı yağışlar su baskınlarına neden olurken, kimi yerlerde toprak kaymaları da yaşandı, bazı ağaçlar yollara düştü.

Binaya yıldırım isabet etti

Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yoğun yağış nedeniyle Elmalı Deresi de taştı.

Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

Sağanak yağış sırasında uykuda olan Kerem Demirel ve eşini komşuları uyandırdı. Evden tavanı delerek çatıya çıkan Demirel, karısı ve 2 yaşındaki çocuğunu son anda kurtardı.

Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

  • Nurten Demirel " Çok şiddetli yağmur yağınca ne olduğumuzu anlamadık. Çocuk elimde dönüp durduk. Evden hiçbir şey çıkartamadık. Balkondaki tavanı kırıp çatıya çıkmak zorunda kaldık. Üstümüze bir mont bile alamadık. Çok sefil kaldık. Şimdi ne olacak, ne kıyafetimiz hiçbir şeyimiz yok. Panik atak geçirdim elim ayağım titredi. Altını bile gözümüz görmedi. Mama alayım dedim. Ben mama almak için koşuyorum çocuk aç kalmasın diye. Görürler mi bizi nasıl duracağız bu halde" diye konuştu.

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