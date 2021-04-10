İstanbul'da stratejik zirve: Erdoğan Zelenskiy görüşmesi sona erdi

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İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kışla: Hayır işlemek için önümüze gelen fırsatları bir nimet gibi görmek ve değerlendirmek lazım

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kışla, “Şunu unutmamak gerek, vererek asla azalmaz, vererek artar. Bunun ben çok örneklerini de görüyorum. Hayır işlemek için önümüze gelen fırsatları bir nimet gibi görmek ve onu değerlendirmek lazım” dedi. Türkiye’de hayırseverlik denince ne anlaşıldığı ve iş dünyasının hayırseverlik faaliyetlerine bakışına yönelik soruyu yanıtlayan Kışla, “ Bizim milletimiz için hayırseverlik önemlidir. Bunun gösterişten uzak yapılmasına ve adabına da dikkat edilir. Bizim milletimiz gerçekten cömert bir millettir. Güzel olanı, iyi olanı hep destekler. Hayır işi deyince akla hemen para gelmemeli. Önemli olan Allah için yola çıkmaktır, iyiyi amaçlamaktır. Bazen bir iş hazır bir parayla başlamaz." ifadelerini kullandı.