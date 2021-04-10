İstanbul'da stratejik zirve: Erdoğan Zelenskiy görüşmesi sona erdi

Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesinde cephe hattındaki askerlere moral ziyaretinde bulunmasının ardından Türkiye'ye geldi.
İstanbul Sarıyer'deki Huber Köşkü'ne gelen Ukrayna lideri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştü.
Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK) ziyareti kapsamında, liderlerin savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması (STA), turizm konuları ve Ukrayna-Rusya krizini ele alındı.
Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından varılan anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılması öngörülüyor.