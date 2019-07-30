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İstanbul'da yağmur sürprizi! İstanbul hava durumu

İstanbul'da yağmur sürprizi

İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğuna neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Yağmur aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağmur aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Öğle saatlerinde Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler'de aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, trafikte de sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Metrobüs ve metrodan inen vatandaşlar duraklarda yağmurun dinmesini bekledi.

Yaklaşık 20 dakika süren yağış, daha sonra etkisini kaybetti.

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