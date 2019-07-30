İstanbul'da yağmur sürprizi! İstanbul hava durumu İstanbul'da yağmur sürprizi İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğuna neden oldu.

Haber Merkezi 30 Temmuz 2019, 15:50 Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019, 16:12 DHA