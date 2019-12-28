İstanbul'da yağmur ve sulu kar etkili oldu! İstanbul hava durumu İstanbul'da yağmur ve sulu kar etkili oldu İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı. Öte yandan Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde dün gece bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

Haber Merkezi 28 Aralık 2019, 08:55 Son Güncelleme: 28 Aralık 2019, 09:14 DHA