Gündem İstanbulda yağmur ve sulu kar etkili oldu
İSTANBUL

İstanbul'da yağmur ve sulu kar etkili oldu! İstanbul hava durumu

İstanbul'da yağmur ve sulu kar etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı. Öte yandan Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde dün gece bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
İstanbul'da yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.

Mevsimin ilk kar dün gece yağdı

Öte yandan dün gece İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı.

İstanbul'un yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

5 günlük İstanbul hava durumu

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı
FOTOĞRAF 14
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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Öte yandan İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
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Title
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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı
OYNAT
İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.


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