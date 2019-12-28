İstanbul'da yağmur ve sulu kar etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur ve sulu kar yağdı.
İstanbullular güne yağmur ve sulu kar ile uyandı. Kent genelinde yağmur etkili olurken, özellikle kuzey kesimlerde sulu kar yağdığı görüldü.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise tentelerin altına sığındı.
Mevsimin ilk kar dün gece yağdı
Öte yandan dün gece İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı.
Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
5 günlük İstanbul hava durumu