İstanbul'da yangında dumandan etkilenen anne ve çocuğu ile 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da yangında dumandan etkilenen anne ve çocuğu ile 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı

14:356/12/2025, Cumartesi
AA
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Sancaktepe'de bir binanın asansör motorunda çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen anne ve çocuğu ile 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi Osmanlı Sokak'taki 4 katlı binanın asansörünün makine odasında bulunan motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada bir anne ile çocuğu asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Apartmana dolan yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan bina sakinlerini tahliye eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Asansörde mahsur kalan anne ve çocuğu ile müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​




