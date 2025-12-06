İstanbul'da yangında dumandan etkilenen anne ve çocuğu ile 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı

Fatih Mahallesi Osmanlı Sokak'taki 4 katlı binanın asansörünün makine odasında bulunan motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada bir anne ile çocuğu asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.