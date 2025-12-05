Yeni Şafak
Bakırköy’de kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

5/12/2025, Cuma
G: 5/12/2025, Cuma
DHA
Bakırköy'de iki katlı kumaş baskı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak’ta bulunan 2 katlı kumaş baskı fabrikasında çıktı. 

Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören iş yeri çalışanları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. 

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

