Tuzla’da kauçuk fabrikasında korkutan yangın

Tuzla’da bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

1 /5 Yangın, saat 07.30 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi’ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi.

2 /5 Fabrika içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





3 /5 Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yükselen siyah dumanlar havadan da görüntülendi.



4 /5 Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.



