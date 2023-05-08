İstanbullu'nun metrobüs çilesi: Duraklar akın akın insan doldu

İstanbul
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yolcu yoğunluğu yaşandı. Gittiği her şehirde vatandaşların haline üzüldüğünü dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara sorunlarını çözmeyi vaad ederken İstanbullunun derdine derman olamadı.
Sık sık tekrar eden metrobüs arızalanmaları sabah işe giden okula giden vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Sabah saatlerinde yüzlerce metre kuyruk oluşan Altunizade metrobüs durağında İstanbullunun çilesi kameralara yansıdı.