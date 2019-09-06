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İSTANBUL

İstanbul’u yakıp yıkmıştı

İstanbul’da araçların yakıldığı, dükkanların yağmalandığı Gezi terörünün organizatörlerinden Tayfun Kahraman, şimdi şehri yönetecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahraman’ı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na atadı. Gezi olaylarını tüm Türkiye’ye yayan Anadolu Kültür Vakfı’ndaki toplantılarda çekirdek ekipte yer alan Kahraman “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ile yargılanıyor. Kahraman, Gezicilerin yurtdışı irtibatını sağlıyordu. 14 Mayıs 2016’da da sosyal medyada “Gaz maskelerini gömdük ama yerini unutmadık” yazmıştı.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Tayfun Kahraman
Tayfun Kahraman

2013 yılında Gezi ayaklanmasını organize ederek İstanbul’u yağmalatan üst akıl, şimdi de İstanbul’un yönetimini ele geçiriyor. Gezi’nin önemli aktörlerinden Canan Kaftancıoğlu’nun yardımcılarının belediyede işe alınmasının ardından bir skandal atama daha geldi. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na Tayfun Kahraman’ı atadı.

GEZİ’NİN A TAKIMINDA

Gezi Parkı provokasyonlar

İmamoğlu’nun atadığı Kahraman, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin bir çok ilinin yakılıp yıkıldığı Gezi Parkı ayaklanmasının ele başları arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Kahraman, Gezi olaylarının büyütülüp, ülkeye yayılması için George Soros fonlu Anadolu Kültür Vakfında yapılan toplantılara katılan 40 kişilik çekirdek kadroda.

Gezi Parkı provokasyonunun organizatörlerinden olan Kahraman, polislerle sık sık karşı karşıya gelmişti.

YABANCILARLA GİZLİ GÖRÜŞME

Gezi’nin 1 numarası Osman Kavala’dan sonra Gezi iddianamesinde en çok zikredilen isimlerden birisi. Bir dönem cezaevinde de yatan Kahraman, hali hazırda "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanıyor. Gezicilerin yurt dışı ile bağlantısını sağlayan Kahraman’ın Taksim’den yaptığı yalan haberlerle tanınan Fransız Gazeteci Laure Siegel’le yaptığı gizli görüşme de iddianamede yer aldı.

KÜSTAH AÇIKLAMA UNUTULMADI

Gezici provokatörlerin dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile yaptığı görüşmeye katılan isimlerden Kahraman, görüşmenin sonrasında grup adına açıklamayı da yapmıştı. Hükümetten küstahça taleplerde bulunan Kahraman şunları kaydetmişti: "Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Topçu Kışlası projesinin iptal edildiği açıklanmalıdır. AKM’nin yıkılmayacağı açıklanmalıdır. Olaylardaki sorumlular görevden alınmalıdır. Gaz bombası kullanımı yasaklanmalıdır. Gözaltındaki yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve haklarında hiçbir soruşturma açılmamalıdır. İfade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz."

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ORTAK ADAY OLACAKTI!

Gezicilerin prensi olan Kahraman 2014 seçimlerinde İstanbul’da bir ilçe belediye başkanı bile yapılmak istendi. İddianameye giren tapelere göre Osman Kavala dahil Geziciler, Kahraman’ın belediye başkanı adayı gösterilmesi için hem CHP, hem de BDP nezdinde lobi çalışması yürüttü. CHP, kendi listesinden aday göstermek istedi. BDP bağımsız aday olması durumunda destek verilebileceğini belirtince Kahraman’ın adaylığı suya düştü.

TEHDİTLER SAVURDU

14 Mayıs 2016’da sosyal medyada “Gaz maskelerini gömdük ama yerini unutmadık” tehdidi savurmuştu.

Kahraman’ın Gezi aşkı bununla da sınırlı kalmadı. Gezi olaylarında ağzında gaz maskesi ile polisle çatışan Kahraman, sosyal medyadan da sayısız paylaşım yaptı. Kahraman, 14 Mayıs 2016'da işi bir adım daha ileriye götürerek “Topçu Kışlası inadı sürerse diye.. “Gaz maskelerini gömdük ama yerini unutmadık'” paylaşımını yaparak yeni bir kalkışma çağrısında bulunarak tehdit etti.

SKANDAL BİLDİRİDE İMZASI VAR

  • Kahraman, Doğu’da terörle savaşan polislere karşı yazılan “Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza atmıştı.
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  • Kahraman'ın kabahatleri bununla bitmiyor. Doğu illerinde sözde “öz yönetim” ilan ederek Türk ordusu ile PKK mücadele ederken teröristlere can suyu vermeye çalışan “Barış İçin Akademisyenler” bildirine imza atanlar arasında Kahraman'da bulunuyor.

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