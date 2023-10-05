İstanbul'un 25 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 104 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonda 75 piyade tüfeği ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz" dedi.