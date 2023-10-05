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İstanbul'un 25 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 104 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ederken söz konusu operasyonların son adresi ise İstanbul oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 25 ilçede zehir tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonlarında 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Kenan Biter
08:34 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul'un 25 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.


Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek❗️


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.


Bu operasyonlarda;

3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda,metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı.


Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum







#Uyuşturucu operasyonu
#İstanbul
#Ali Yerlikaya
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