Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem İstanbulun 39 ilçesinde Yeditepe Huzur uygulaması
İSTANBUL

İstanbul'un 39 ilçesinde Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul'un 39 ilçesinde helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması yapılıyor.

Haber Merkezi AA
Uygulama kapsamında polisler arama gerçekleştiriyor.
Uygulama kapsamında polisler arama gerçekleştiriyor.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-10" uygulaması 20.00 itibarıyla başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, Özel Harekat ekipleri katılıyor.

Uygulama kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, durdurulan araçlarda da detaylı arama gerçekleştiriliyor.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katılıyor.

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