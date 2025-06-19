İstanbul’un ulaşım çilesi için 10 önerge

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde haziran ayı 2’nci birleşiminde gündem ulaşımdı. AK Parti ve MHP grubu, İstanbul’da süregelen ulaşım problemleri, ihmal ve tutulmayan vaatlerle ilgili İBB Başkanlık makamına 10 soru önergesi verdi. Soru önergeleri oy birliğiyle kabul edildi. Önergelerde, bozulan İETT araçları, iptal edilen seferler, seçim vaadi olan ancak daha tek bir adım bile atılmayan finiküler hatları ve yeni otogar projeleri, durdurulan metro projeleri, toplu ulaşım araçlarının karıştığı kazalarla ilgili sorular yöneltildi.