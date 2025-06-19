Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul’un ulaşım çilesi için 10 önerge

İstanbul’un ulaşım çilesi için 10 önerge

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde haziran ayı 2’nci birleşiminde gündem ulaşımdı. AK Parti ve MHP grubu, İstanbul’da süregelen ulaşım problemleri, ihmal ve tutulmayan vaatlerle ilgili İBB Başkanlık makamına 10 soru önergesi verdi. Soru önergeleri oy birliğiyle kabul edildi. Önergelerde, bozulan İETT araçları, iptal edilen seferler, seçim vaadi olan ancak daha tek bir adım bile atılmayan finiküler hatları ve yeni otogar projeleri, durdurulan metro projeleri, toplu ulaşım araçlarının karıştığı kazalarla ilgili sorular yöneltildi.


#İstanbul
#ulaşım
#İBB
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 BİLSEM öğretmen atama tercihleri başlıyor: İşte son tarih