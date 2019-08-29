İşte o darbeciler

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak çalışmasıyla yakalanarak tutuklanan FETÖ’nün mahrem yapılanmasındaki kritik isimlerden Reşat Nazmi Oral, bir dönem imamlığını yaptığı darbeci askerlere ulaşıldı.

Reşat Nazmi Oral

Oral’ın 30’un üzerinde de imamlığını yaptığı subay bulunduğu belirlenirken FETÖ’cü askerlerin tamamına yakını hakkında daha önceden işlem yapıldığı, bunların bir kısmının hala kaçak durumda olduğu bildirildi. Yapılan incelemede, işlem yapılanlardan 12’sinin ise 15 Temmuz darbe girişiminde aktif görev aldıkları anlaşıldı. Bu isimlerin arasında darbe suçundan ceza almış general rütbesinde bir FETÖ’cü de bulunuyor.

GÜLER’İ DERDEST EDEN EKİPTEYDİ

Bünyamin Tuner (Şablon içerisinde)

Oral’ın ifadesinde imamlığını yaptığı söylediği isimlerden en dikkat çekeni Bünyamin Tuner oldu. Tuner, 15 Temmuz’da Genelkurmay 2. Başkanı olan Yaşar Güler’in özel kalem müdürlüğünü yapıyordu. Genelkurmay Çatı Davası’nda yargılanan ve 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski yarbay Tuner, Yaşar Güler’in elleri bağlanıp, kafasına siyah bir başlık giydirilerek derdest edilmesi eylemlerine katıldı. Ayrıca Tuner’in, 15 Temmuz günü saat 19.26’da Mehmet Partigöç’ün odasına giderek komutanlar ve MİT müsteşarı arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdiği belirtiliyor.

DARBEYE KATILDI

Oktay Felekoğlu

Genelkurmay Karargah’taki darbe faaliyetlerine katılan Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli eski yarbay Oktay Felekoğlu’nun da şüpheli Oral’ın yetiştirdiği isimler arasında olduğu tespit edildi. Felekoğlu, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve yanındakileri derdest eden ekibin içerisinde yer aldı. Ayrıca Felekoğlu, helikopterlerle Genelkurmay Karargahı’na taşınan kursiyerleri yönlendirdiği tespit edildi.

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DARBE HAZIRLIK TOPLANTILARINDAYDI

FETÖ’nün darbe girişiminin en kritik isimlerinden birisi olan eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı’nın da şüpheli Oral’ın yetiştirdiği darbecilerin arasında yer aldığı belirlendi. 15 Temmuz’da 28. Mekanize Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapan eski kurmay yarbay Kabaklı, darbeye hazırlık toplantılarına katıldı. Kabaklı’nın, darbe girişiminin önemli güçlerinden olan ve olay günü şehri kuşatan tank ve zırhlı araçların mühimmat ve personel organizasyonunu yapan ekip içinde yer aldığı belirtiliyordu.

SÖZDE SIKIYÖNETİM KOMUTANI

Hasan Polat

FETÖ imamı Reşat Nazmi Oral, ifadesinde, FETÖ’nün “Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilciliği” ve “2. Ordu imamlığı” yaptığı dönemde Hatay’a gittiği ve burada ilgilendiği askerle görüştüğünü anlattı. Bu kişinin isminin ise eski tuğgeneral Hasan Polat olduğu öğrenildi. Darbecilerin atama listesinde sözde “Hatay sıkıyönetim komutanı” olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Polat, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Katillerin başı!

Kadir Yıldız (Solda)

Oral’ın bir dönem imamlığını yaptığını belirttiği bir diğer ismin ise eski yarbay Kadir Yıldız olduğu öğrenildi. İstanbul’daki darbe faaliyetlerini koordine eden cuntacılar arasında yer alan Yıldız, 15 Temmuz gecesi Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün işgali için görevlendirildi. Burada darbeye direnmek için gelen vatandaşların üzerine acımasızca kurşun yağdıran Yıldız, Ümit Yolcu’yu şehit etti. Yine darbe girişimi sırasında Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz’da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi’nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 kişinin yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alan darbeci eski yarbay Murat Durusoy’un da mahrem imamlığını Reşat Nazmi Oral’ın yaptığı belirlendi.



