İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yakalanma anı kamerada

İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

OYNAT 01:36 İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

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TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Teröristin kimliği ile ilgili ilk açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden geldi. Yapılan açıklamada;

"Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

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PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

DHA Suriye uyruklu Ahlam Albashir

TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMA

İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi.

DHA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor.

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DHA

Patlamanın şüphelisi kadın gece saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon anlar polis kamerasına yansıdı.





DHA

DHA

GÜNDEM Taksim'de yaşanan bombalı saldırı sonrası devleti zayıflatmaya çalışanlara Aslı Baykal tepki gösterdi: Siz de terörle mücadele edin

ÖZGÜN Taksim'deki terör saldırısında vefat edenlerin kimlikleri belli oldu

DÜNYA Taksim'deki hain saldırıyı 'turizm' vurgusuyla servis eden New York Times paylaşımını kaldırdı

FOTOĞRAF 24 İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırının ardından ünlü isimler sert tepki gösterdi, terörü lanetledi. İşte o paylaşımlardan bazıları... Uğur Işılak Burak Özçivit Demet Akalın Müge Anlı Haluk Levent Ece Erken Nihat Doğan Hadise Acun Ilıcalı Bergüzar Korel Bülent Ersoy Çağla Şikel Petek Dinçöz Deniz Burak Cenk Eren Demet Akbağ Demet Özdemir Rahşan Gülşan Aslı Enver Dilan Tatlıses Yağmur Atacan Ünlü isimlerden İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına tepki yağdı Dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı terör saldırısına sanat camiasından tepki üstüne tepki geldi. Hain saldırıyı kınayan, terörü lanetleyen ünlü isimler çok üzgün olduklarını belirterek, patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

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FOTOĞRAF 13 Dün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 81 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından güvenlik amacıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yaptı. Belediye ekipleri tarafından İstiklâl Caddesi’ndeki banklar da sökülerek kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı. Bombalı saldırı sonrası dikkat çeken detay: Gece yarısı hepsi kaldırıldı İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sona erdi. Cadde yeniden yaya trafiğine açılırken, belediye ekipleri tarafından İstiklâl Caddesi'ndeki banklar da sökülerek kaldırıldı.



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