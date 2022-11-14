İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yakalanma anı kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıkarken teröristin Suriye uyruklu olduğu ve adının Ahlam Albashir olduğu belirlendi.
İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Teröristin kimliği ile ilgili ilk açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden geldi. Yapılan açıklamada;
"Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.
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PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ PATLAMA
İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor.
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Patlamanın şüphelisi kadın gece saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon anlar polis kamerasına yansıdı.