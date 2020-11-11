‘İstiklâl Savaşı’mız daha da güçlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82’nci yılında Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Devletin zirvesini biraraya getiren törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

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DAHA MÜREFFEH BİR ÜLKE

Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, deftere, “Bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatarak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun” diye yazdı.

ÜLKEMİZİ TARİHİYLE YENİDEN BULUŞTURDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Beştepe’de düzenlenen anma törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesini Gazi Mustafa Kemal’in arzu ettiği şekilde sürdürüyoruz. Vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Kendilerini devletin sahibi, milletin efendisi, Batı’nın kölesi olarak gören vesayetçi anlayışla çarpışa çarpışa ülkemizi yeniden tarihiyle ve cihanşümul hedefleriyle buluşturduk.

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Türkiye’nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Bazı vatandaşlar mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

PRANGALARI BİRER BİRER KIRDIK

Yıllarca bu ülkeyi siyasi ve ekonomik bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar her yolu ve yöntemi deneyerek üzerimize geldiler. Türkiye’de son 18 yılında yaşananlara bir de bu gözle bakmak gerekiyor. İstiklal Harbi ile topraklarını işgalden kurtaran milletimizin değerleri ve refahı başta olmak üzere tüm hayatı üzerindeki prangaları birer birer kırdık.

MİLLETİN YÜZÜNE BAKAMAZDIK

Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi’ni yeniden ve daha güçlü şekilde sürdürdüğü için böylesine derin ve alçakça bir kuşatmaya maruz kaldı. Demokrasi ve kalkınma yolunda verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi ve en büyük destekçisi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Milletin değil vesayetin dediğini yapsaydık bu sıkıntıları yaşamazdık ama milletimin yüzüne de bakamazdık. Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz.

ATATÜRK’E EN BÜYÜK ARMAĞAN