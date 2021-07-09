İstinaf mahkemesinden Reina katliamı davasına ilişkin karar

İstinaf Mahkemesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'daki terör saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.Ayrıtılar geliyor...
İstinaf Mahkemesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'daki terör saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.Ayrıtılar geliyor...
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