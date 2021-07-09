Gündem İstinaf mahkemesinden Reina katliamı davasına ilişkin karar
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İstinaf mahkemesinden Reina katliamı davasına ilişkin karar

İstinaf Mahkemesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'daki terör saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.

Haber Merkezi AA
İstinaf mahkemesinden Reina katliamı davasına ilişkin karar
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İstinaf Mahkemesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'daki terör saldırısına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezalarını usul ve yasaya uygun buldu.

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