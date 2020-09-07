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Gündem Reina saldırısı davasında karar verildi Terörist Abdulkadir Masharipova rekor ceza
İSTANBUL

Reina saldırısı davasında karar verildi: Terörist Abdulkadir Masharipov'a rekor ceza

Beşiktaş Ortaköy'de yaşanan Reina saldırısında 39 kişiyi öldürmekten yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası verildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Silivri'de İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanık getirilirken, 3 sanık da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada sanık tercümanlarıyla birlikte taraf avukatları da yer aldı.

İşte Reina saldırısının başlama anı!
OYNAT 00:26
İşte Reina saldırısının başlama anı!
Ortaköy'de Reina saldırısının tam başladığı ana dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Ürperten görüntülerde silah ve çığlık seslerinin başlaması duyuluyor.


40 kez ağırlaştırılmış müebbet

Beşiktaş Ortaköy'de yaşanan Reina saldırısında 39 kişiyi öldürmekten yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası verildi.

İşte Reina saldırganının yakalandığı ev
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İşte Reina saldırganının yakalandığı ev
Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden teröristin kaldığı ev böyle görüntülendi.

MÜTALAADAN

  • Önceki celselerde mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un DEAŞ'ın emir ve talimatlarıyla 1 Ocak 2017'de, saat 01.15 sıralarında Reina'da kalaşnikof otomatik silahla eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. Sanık Masharipov hakkında ayrıca "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan bin 28 yıldan bin 583 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
  • Sanık İlyas Mamaşaripov'a ise sanık Abdulkadir Masharipov'un 6136 sayılı kanuna muhalefet dışındaki suçlarına yardım etmek suçundan 632 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Aralarında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile Masharipov'un birlikte yaşadığı sanık Tene Traore için "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Diğer sanıklar hakkında ise için 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi. 11 sanık için beraat istenirken, sanık İrfan Taşkan hakkındaki dosyanın ise ayrılması istenmişti
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