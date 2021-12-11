İthal zemin etüd cihazına yerli rakip: 100 metre derinlikte ölçüm yapabiliyor

Başkent Ankara’da girişimciler, Fransa’nın dünyada tekel olduğu zemin etüdü konusunda yerli cihaz geliştirdi. OSTİM Teknopark’ta yapılan cihaz, Dikimevi - Nato Yolu metro çalışmalarındaki testten başarıyla geçti.

Buzdolabı büyüklüğündeki analog, Fransız muadiline göre daha küçük ve dijital yerli presiyometre cihazı, 100 metre derinlikte zemin ölçümü gerçekleştiriyor. Böylelikle inşaat başlamadan önce yerin 100 metre altına su ve gaz basıncı ile zeminin depremlere, zemin kaymalarına karşı uygun olup olmadığı ölçülüyor.

BELGE SONRASI İHRACAT

Cihazı geliştiren Geotek firması ortaklarından Hüseyin Sercioğlu, “Banka müdürüyken TOKİ ve AFAD’ın zemin etüdü çalışmalarını yakından takip ettim ve Fransız malı presiyometre dikkatimi çekti. Bunu yerli imkanlarla yapamaz mıyız, diyerek emekli olduktan sonra firmayı kurduk ve 2020’nin başında Ar-Ge çalışmalarıyla başladık. Şu an testlerden başarıyla geçti ve Ar-ge çalışmalarının sonuna geldik. Uluslararası standart belgelerini de aldıktan sonra hem yurt içi kullanıma sunacağız hem de ihraç edeceğiz” şeklinde konuştu.

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DAHA AZ YER KAPLAYACAK

Firma mühendisi Rauf Melih Alpaslan da cihazla ilgili olarak “Şu an ürettiğimiz cihaz, 100 bar basınca kadar dayanıklı ve testlerden de başarıyla geçti. Bir diğer aşama da hedefimiz daha dayanıklı daha az yer kaplayan cihazın versiyonlarını üretmek. Şu an cihazımızın ana kartını, yazılımını atölyemiz de yapıyoruz. Cihazın birkaç parçası yurt dışından gelmekle beraber yüzde 75 yerliliğe sahip. İlerleyen dönemlerde tamamının yerli olması için çalışacağız” dedi.

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