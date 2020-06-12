İtibar suikastlerinin CHP’nin iletişim sistemi CHPnet’te planlandığı ortaya çıktı: “Fahrettin Altun zarar verilmesi en kolay kişi”

CHPnet adı verilen ve resmi olarak parti içi iletişim ve duyuruların paylaşıldığı sistemde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik skandal paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.

Grup liderlerine sistematik saldırı duyurusu

CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı’nın İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a karşı sistematik saldırı planını gönderdiği duyuruyu sadece grup liderleri ile sınırlı bir şekilde paylaşılmasını özellikle istemesi dikkat çekti.

CHPnet'teki paylaşım.

Sosyal medyanın en büyük destekçileri olacağını söyleyen CHP’li danışman Avcı, CHP örgütlerinin ve vekillerin gerekli çalışmaları yaptığının altını çiziyor.

CHP’li danışman Avcı'nın Twitter adresi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Cumhurbaşakanı Erdoğan’a yakınlığı dolasıyla hedef alınmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zarar vereceğini ve bundan sonuç alınacağını parti üyeleri ile paylaşmış.

“Bizim için Fahrettin’in gitmesi ve zarar görmesi demek diktatörü çok zora düşürmek kendi adamını harcatmak ve iktidara yürüyüşü hızlandırmak demektir.” sözleriyle Altun’u tüm parti teşkilatlarına hedef gösteren CHP Genel Merkezi danışmanı Avcı; “Biraz daha gündeme çıkardık mı diktatör çok kısa sürede günümüzün Goebbles’ ini bitirecektir” diyor.

"Örgütlerimiz ve vekillerimiz gerekli çalışmaları yapıyor"

İşte Genel Merkez Danışmanı Mücahit Avcı’nın CHP resmi sayfasında yer alan iletişim portalında paylaştığı o skandal sözler.

“Diktatörün sürekli yanındaki Fahrettin Altun, masadaki en zayıf ve zarar verilmesi en kolay olan kişidir. Fahrettin diktatörün yanındaki en zayıf halka son günlerde çok göz önünde, kendi içlerinde de sevilmiyor. Eşinin diktatörün ailesi ile yakın ilişkileri ve vakıflardaki yöneticilik pozisyonları ve geçmişte yapmış olduğumuz girişimler işimizi kolaylaştıracaktır. Fahrettin’ e zarar vermek direk diktatöre zarar vermek demektir. Fahrettin’in diğerleri gibi geçmişi, ekibi ve kendisini savunacak bir potansiyeli yok. Diğerleri tarafından da hiç sevilmiyor, biraz zor duruma düşerse kendi içlerinde de Fahrettin’i bitirirler. Havuz medyasından da destek alamıyor. Bizim için Fahrettin’in gitmesi ve zarar görmesi demek diktatörü çok zora düşürmek kendi adamını harcatmak ve iktidara yürüyüşü hızlandırmak demektir. Bunun için sosyal medya en büyük destekçimiz olacaktır. Örgütlerimiz ve vekillerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Biraz daha gündeme çıkardık mı diktatör çok kısa sürede günümüzün Goebbles’ ini bitirecektir. Bu paylaşım sadece grup liderleri ile sınırlı kalıp, paylaşılmaması güvenlik açısında önem teşkil etmektedir. Sizlerden ilgili hesapları takip ederek, destek olmanızı bekliyoruz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir.”

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AK Partili Mahir Ünal'dan tepki

Konuyu sosyal medyada eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'ın kapattığı 7 bin hesap üzerinden ortaya attığı algıya da dikkat çekerek "Gerçek kişiler olarak sosyal ağlarda bulunan teşkilat mensuplarımız ve kamuya açık Dijital Medya Merkezi’miz bunun en güzel ispatıdır. Çalışmalarını şeffaf yürüten merkezimizin herkese kapıları sonuna kadar açıktır. CHPnet'adı altında kapalı devre bir sistem üzerinden sosyal ağlardan nöbet usulü itibar suikasti yapanlar kurdukları linç mekanizmaları ile her türlü dezenformasyonu gerçekleştirenler Twitter’ın ilgi alanına girmiyor.Raporu hazırlayanların kimliği bu durumu açıklıyor" eleştirisini yöneltti.

CHPnet'te yer alan tanıtım yazısı.

CHP'nin kapalı kutusu deşifre oldu