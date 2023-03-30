İYİ Parti'de istifa dalgası: Nevşehir İl Başkanı görevinden ayrıldı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıkça destek vermesi üzerine İYİ Parti'de kopuşlar devam ediyor.





İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasına Akşener destekçisi bazı isimler tepki gösterirken, tabanda ise büyük destek gördü. Dünkü Genel kurul toplantısında Meral Akşener'in Rasim Arı'ya rozet takması ve partiye katılımının ardından çok sayıda İYİ Partili sandığa gitmeme kararı aldığını duyurdu. İYİ Parti'de çok sayıda istifa yaşandı.









Nevşehir'de İYİ Parti teşkilatlarında adeta deprem yaşandı. Kentteki İYİ Parti'de peş peşe istifa kararları açıklanmaya başladı. İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Alihan Kuzeyli yazılı bir açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu.





Kuzeyli'nin istifa açıklaması;

"Şehrimize hizmet getirebilmek adına yaklaşık on ay önce bir yola çıktık. Bu süreçte tüm hayatımızdan fedakarlıklarda bulunup hiçbir şahsi menfaat gütmedik. Nevşehir hak ettiği değeri görebilsin diye bir amaca inandık, bu amaç doğrultusunda hizmet ettik.





Şüphesiz bu yolda yapamazsın diyenler oldu, yapılan il kongresinde genel başkan yardımcılarımızdan, teşkilat koordinatörlerine kadar rakibimiz olan adayları açıktan destekleme hadiseleri gördük. Yılmadık, vazgeçmedik.





Genel merkezden gelip müdahil olanlar da, yerelde taş koymaya çalışanlar da hizmet etme aşkımızı baltalayamadı.





Cumhurbaşkanlığı adaylığında da milletvekili adaylığında da teşkilatımızın ve şehrimizin görüşlerini harfiyen genel merkeze ilettik.





Geldiğimiz noktada her iki adaylık hususunda da genel merkezimiz ile fikir ayrılığına düşmüş bulunmaktayım.





Teşkilatçılığın özünün, hasının teşkilata emek verenleri ezmemek, yok saymamak olduğunu öğrenerek büyüdüm. Ne var ki gelinen noktada Nevşehir’in yerel teşkilatı yok sayılmış, ‘’siz bilmezsiniz, biz biliriz’’ denilmiştir.





Şahsi olarak hiçbir makam, mevki ve menfaati bulunmayıp tek gayesi Türk milleti ve Nevşehir olan bir Türk gencinden ötesi de değilim.





Bu süreçte Nevşehir’e hizmet için birlikte mücadele ettiğimiz eşimden, abilerimden, ablalarımdan, kardeşlerimden, kurucularımızdan, yöneticilerimizden ve üyelerimizden haklarını helal etmelerini istiyorum. ‘





’Hata yapsa da görevden alsak’’ diye bekleyen genel merkez emir erlerine fırsat vermeden, hiçbir sağlık sorunum olmamasına rağmen, teşkilatımın yok sayılmasına tepki olarak ‘’mahkeme, kadıya mülk değildir’’ düsturumuzla il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Yakamdaki onur rozeti, Türk milletinin bir ferdi olmaktır." dedi.





"Duruşumuzu koruyacak, kazanmak için her yol mübah demeyeceğiz. Mahkeme kadıya mülk değildir. Yakamdaki onur rozeti, Türk milletinin bir ferdi olmaktır. "





Saygılarımla





Yakamdaki onur rozeti, Türk milletinin bir ferdi olmaktır.

Saygılarımla. pic.twitter.com/m0QQlBQuu1 — Av. Alihan Kuzeyli 🇹🇷 (@alihankuzeyli) March 29, 2023



