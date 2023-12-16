İYİ Parti'de Trabzon krizi: İşbirliği paylaşımı başını yaktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Aralık'ta geldiği Trabzon'da katıldığı ‘Teşkilat Buluşması'nda partisinin büyükşehir belediyesi ve kesinleşen ilçelerin belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in Ortahisar İlçe Belediye Başkanlığı için aday olarak duyurmasıyla seçim çalışmalarına başlayan Ayhan Pala, sosyal medya hesabından ‘İş birliği şart' yazılı paylaşımda bulundu. Pala'nın paylaşımı, CHP ile ittifak çağrısı olarak algılanması, partide tepkilere yol açtı.
İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, yazlı açıklamada bulunarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevinden ayrılan Ayhan Pala'nın adaylığının iptal edildiğini açıkladı.
Yaşanan gelişmeden kısa süre sonra Ayhan Pala da paylaşımda bulunarak, adaylıktan çekildiğini duyurdu.
'İddiasız bir aday olduğunu görmemize vesile olmuştur'
'Hayatında başarılar diliyoruz'
Pala: Siyasete unvan için girmedim
İl Başkanı Fatma Başkan'ın açıklamalarının ardından Ayhan Pala da açıklamada bulundu. Pala açıklamasında şu ifadelere yer verdi: