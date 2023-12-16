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İYİ Parti'de Trabzon krizi: İşbirliği paylaşımı başını yaktı

Trabzon'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in Ortahisar İlçe Belediye Başkanlığı'na aday olarak açıkladığı Ayhan Pala'nın sosyal medya hesabından ‘iş birliği şart' paylaşımı, tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, Pala'nın adaylığının iptal edildiğini açıklayarak, "Vermiş olduğumuz bu yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz" dedi. Ayhan Pala da açıklamada bulunarak adaylıktan çekildiğini duyurdu.

16:01 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:11 - 16/12/2023 Cumartesi
DHA
Ayhan Pala - Meral Akşenir
Ayhan Pala - Meral Akşenir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Aralık'ta geldiği Trabzon'da katıldığı ‘Teşkilat Buluşması'nda partisinin büyükşehir belediyesi ve kesinleşen ilçelerin belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in Ortahisar İlçe Belediye Başkanlığı için aday olarak duyurmasıyla seçim çalışmalarına başlayan Ayhan Pala, sosyal medya hesabından ‘İş birliği şart' yazılı paylaşımda bulundu. Pala'nın paylaşımı, CHP ile ittifak çağrısı olarak algılanması, partide tepkilere yol açtı.

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, yazlı açıklamada bulunarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevinden ayrılan Ayhan Pala'nın adaylığının iptal edildiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmeden kısa süre sonra Ayhan Pala da paylaşımda bulunarak, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

'İddiasız bir aday olduğunu görmemize vesile olmuştur'

Pala'nın iş birliği açıklamalarının mesnetsiz olduğunu belirten Fatma Başkan açıklamasında,
"Başkan adayımız Sayın Pala'nın adaylığı açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarından birtakım paylaşımlar yaparak Ortahisar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliğinin şart olduğunu deklare etmesi süreci şaşkınlıkla karşılamamıza sebep olmuştur. Ortahisar ilçemizde iş birliği yapılıp yapılmayacağı Ortahisar ilçesine Belediye Başkan Adaylığı için başvuru yapan ve adaylığı açıklanan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi mesnetsiz bir açıklamadır. Biz bu yola cesurlar hareketi olarak çıktık. Siyaset emek ve cesaret ister. Sayın Pala'nın adaylığı açıklandıktan sonra yapmış olduğu görüşmeler ve bu görüşmeler sonucunda baskılanmış talepler sanırım böyle bir yola başvurmasında etkili olmuştur. Lakin bu ve benzeri açıklamaları Belediye Başkan Adayı tarafından yapılması iddiasız bir aday olduğunu seçim sürecine başlamadan görmemize vesile olmuştur”
dedi.

'Hayatında başarılar diliyoruz'

Açıklamasının devamında
“Vermiş olduğumuz bu yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz” diyen Başkan, “Partimizin yetkili kurullarının aldığı karara saygısızlık ve İl Başkanlığımızın yetkisi dahilinde olabilecek çalışmalara sosyal medya üzerinden ön alma tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle Ortahisar Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığımız Sayın Ayhan Pala'ya sosyal hayatında başarılar diliyoruz. Ortahisar ilçemizi yönetmek için başvuruda bulunan çok değerli aday adayı arkadaşlarımızdan vermiş olduğumuz bu yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz. Ortahisar ilçemiz için seçimlerde ilk önce kendine inanan ve sonrasında da Ortahisar ilçemizi İYİ belediyecilikle buluşturacağına projeleriyle vatandaşımıza deklare eden adayımızı siz değerli hemşerilerimizle paylaşacağız”
ifadelerinde bulundu.

Pala: Siyasete unvan için girmedim

İl Başkanı Fatma Başkan'ın açıklamalarının ardından Ayhan Pala da açıklamada bulundu. Pala açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Siyasete unvan için girmedim. Trabzon'un her sokağında gölgem, her taşında ayak izim bulunmaktadır. Siyasete hizmet ederek daha güzel işlere imza atmak için girdim. Gelinen süreç demokratik hakların kullanılmasında; bölünmüş, ayrıştırılmış, aynı hedefe yürürken, ayrı yolların kullanılma düşüncesi hedefe ulaşılmasında amacı gerçekleştiremeyeceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bunda ısrarcı olmak Trabzon'a ve Ortahisar'a bir şey kazandırmayacaktır. İş birliğinin Trabzon açısından tarihi önemi vardır. Böyle bir tarihi sorumluluk gelecekte bana vebal yüklemektedir. Bireysel düşünmek, hırs ve ihtirasa kapılmak bu uğurda mücadele etmek benim için hayatımı adadığım memleketime en büyük kötülük olacaktı. Tüm bu geniş kapsamlı düşünmemin ardından yaptığım değerlendirmemde tarihi vebal taşıyan bir zamanda, ayrıştırıcı değil birleştirici, dışlayıcı değil kucaklayıcı, kaybedici değil kazandırıcı olma adına çıktığım bu yolda İyi Parti Ortahisar Belediye Başkanlığı aday adaylığından çekildiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.”




 




#İyi Parti
#Trabzon
#Meral Akşener
37 dakika önce
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