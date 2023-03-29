İYİ Parti’den istifa etti

Millet İttifakı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday göstermesi sonrası partisiyle arası açılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Daha önce Milletvekili aday adaylığına başvuru yapmayacağını duyuran Ağıralioğlu, dün Habertürk Tv’den Mehmet Akif Ersoy’a attığı mesajda, “İstifa edeceğim. Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum” dedi. Ağıralioğlu’nun açıklamasına İYİ Parti’den cevap gecikmedi. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, “İstifa müessesesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir” açıklamasında bulundu. Ersoy, Ağıralioğlu’nun imzalı istifa dilekçesini Twitter’dan paylaştı. Dilekçede 29.03.2023 tarihinin (bugün tarihli) olması dikkat çekti. Ağıralioğlu, ittifak ortağı Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretinden rahatsız olduğunu dile getiren açıklamalardan bulunmuştu. Ağıralioğlu, Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini de açıklamıştı.