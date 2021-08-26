Gündem İYİ Partili Kalaylıoğlundan 15 Temmuz gazisine hakaret ve tehdit Hesap günü yaklaşıyor
POLİTİKA

İYİ Parti'li Kalaylıoğlu'ndan 15 Temmuz gazisine hakaret ve tehdit: Hesap günü yaklaşıyor

İYİ Parti İstanbul İl Delegesi Oğuzhan Kalaylıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen'e ağza alınmayacak sözler söyledi. "Dinsiz, imansız, Kur'an'sız, kitapsız, İngiliz, Fransızlar sizi" diyerek Tezgelen'e hakarette bulunan Kalaylıoğlu, "Unutmayın hesap günü yaklaşıyor." sözleriyle de tehdit etti. Yaptığı hakaretlerden dolayı sosyal medyada tepki çeken İYİ Parti'li Kalaylıoğlu'nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e methiyeler düzdüğü paylaşımları da ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Kalaylıoğlundan 15 Temmuz gazisine hakaret ve tehdit: Hesap günü yaklaşıyor
Meral Akşener - Oğuzhan Kalaylıoğlu

İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu bir kişi için Antalya'da üretilen lüks yatın, Cumhurbaşkanına ait olduğu yalanı dün sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Başta muhalefet partilerinin mensupları olmak üzere pek çok kişi sorgulamadan bu yalanı paylaştı.

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İYİ Parti'li vekilden yalan terörüne destek

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da o isimlerden biri oldu. Ergun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yata isim önerisinde bile bulundu.

15 Temmuz gazisi itiraz etti

15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelen ise yalan terörüne itiraz ederek "İtibar bile itibarsızların ağzına düştüyse vah halimize! Bu yat kastettiğiniz kişi sahibi değilse ki değil, size ne diye seslenelim?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li isimden 15 Temmuz gazisine hakaret ve tehdit

İYİ Parti İstanbul İl Delegesi Oğuzhan Kalaylıoğlu da Tezgelen'in bu yanıtına hakaret ve tehditle cevap verdi.

"Vah benim saf, kalbi temiz halkım. Nasıl da savunurmuşlar reislerini… İşiniz gücünüz kula kulluk etmek. Sizi gidi dinsiz, imansız, Kur'an'sız, kitapsız, İngiliz, Fransızlar sizi" diyerek Tezgelen'e hakarette bulunan Kalaylıoğlu "Unutmayın hesap günü yaklaşıyor." sözleriyle de tehdit etti.

FETÖ elebaşına methiyeler düzmüş

Öte yandan 15 Temmuz gazisine hakarette bulunan İYİ Parti'li Kalaylıoğlu'nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü tweetleri de ortaya çıktı.

Kalaylıoğlu'nun 14 Ocak 2016 tarihinde attığı tweette "Gülen hocamız, tüm dünyada saygı gören bir islam alimidir. Hiç kimse Gülen hocamızı Terörist bir oluşumun başı olarak lanse edemez." yazdığı görüldü.


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