CHP ile ittifak yapmama kararını eleştiren ve istifası istenen İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP ile yaptığı pazarlıklara ilişkin itiraf dolu açıklamalar yaptı. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı' görüşmeleri yaptığını belirten Özkan, "Ortaya çıkan sonuç artık bir çıkmaz sokak" dedi. CHP ile üç belediye başkanlığı konusunda anlaştıklarını fakat "'Beşiktaş'ı dahi verseler bu konu biz bizim için bitmiştir' lafından sonra aslında sürecin tamamen kapandığını" söyleyen Özkan, "Şu an İBB Meclisi üyelerimizin haricinde yüzde 80'i istifa aşamasında" ifadelerini kullandı.