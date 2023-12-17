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İYİ Partili İbrahim Özkan ile Akşener'in yardımcısı Oktay Vural birbirine girdi: Daha dün partiye gelmişsin

İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı' görüşmeleri yaptığını itiraf etmişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Özkan'ın sözlerine "CHP ile arka kapı pazarlığı yapılmış! Hangi sıfat ve yetkiyle? Partinden yetki aldın mı? Sanki babalarının malı gibi!" tepkisini gösterdi. Özkan ise Vural'ı "Daha dün partiye gelmişsin" diyerek hedef aldı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:18 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 23:33 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Oktay Vural - İbrahim Özkan
Oktay Vural - İbrahim Özkan
CHP ile ittifak yapmama kararını eleştiren ve istifası istenen İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, CHP ile yaptığı pazarlıklara ilişkin itiraf dolu açıklamalar yapmıştı. İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile 'arka kapı' görüşmeleri yaptığını belirten Özkan,
"Ortaya çıkan sonuç artık bir çıkmaz sokak"
demişti.

Özkan'ın açıklamalarına İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'dan tepki geldi.

İYİ Parti'de 'arka kapı' kavgası: Sanki babalarının malı

"CHP ile arka kapı pazarlığı yapılmış! Hangi sıfat ve yetkiyle?"
diye soran Vural,
"Parti tüzel kişiliğinin kararı nerede? Kimle yaptın pazarlığı? Bir de bunu çıkıp anlatabiliyor? Diğeri de partisinin kurumsal iradesi olmadan makam dağıtıyor! Kim bu? Partinden yetki aldın mı? Sanki babalarının malı gibi!"
ifadeleriyle Özkan'ı hedef aldı.

Özkan'dan Vural'a yanıt: Daha dün partiye gelmişsin...

Özkan ise Vural'ın sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"Daha dün partiye gelmişsin"
diyen Özkan,
"Arka kapı diplomasisinde yetki olmaz inisiyatif olur. Konuşmamda da belirtiyorum. Bugüne kadar bu süreçleri Sn Genel Başkan ile ben yürüttüm. Daha dün partiye gelmişsiniz. Ne maksatla geldiğiniz belli değil."
dedi.
Sözlerinin devamında Vural'ı makam beklemekle itham eden Özkan,
"Daha genel başkan yardımcılığını garanti etmeden profil bilgilerinizde İYİ Parti'yi yazamamış, makam beklemişsiniz. Daha sonra İYİ parti bilgilerini yazıp twit atmaya başlamışsınız. Partinin kuruluşundan bu yana emeği olan bana söz söyleyecek bu partideki en son kişisiniz."
ifadelerini kullandı.


#İYİ Parti
#İbrahim Özkan
#Oktay Vural
#CHP
42 dakika önce
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