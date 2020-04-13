İyilik silsilesi: Mahallesindeki üç esnafın veresiye defterini kapattı

Amasya'da iki hayırsever, 2 mahallede 5 bakkalın veresiye defterindeki borçları kapatarak mahallelinin hayır duasını aldı. Fethiye Mahallesi'nde bir iş adamının, mahalledeki 3 bakkalın veresiye defterini satın alıp mahallelinin borcunu sildirdiği öğrenildi. Daha sonra da başka bir hayırseverin Şehirüstü Mahallesi'nde bulunan 2 bakkalın veresiye defterini satın aldığı duyuldu.

Satın aldıkları veresiye defterlerini mahalle muhtarlarına teslim eden hayırseverler yaptıkları davranışla takdir topladı, borcu silinen birçok vatandaşın hayır duasını aldı.

SADECE 'HIZIR' DEMENİZİ İSTİYORUM

Fethiye Mahallesi Muhtarı Halil Ferahoğlu, iyiliğin bir silsile gibi bir mahalleden diğer mahalleye sıçradığını, daha çok mahallelerde bu davranışın devam etmesini istediklerini söyledi. Yardımda bulunan hayırseverin, adının açıklanmasını istemediğini dile getiren Ferahoğlu, şöyle konuştu: "Bir hayırsever işadamı vatandaşımız daha önce mahallemize farklı yardımlar yaptı. 'Bu yeterli olmaz daha farklı yardımlar yapalım.' dedi. Biz de mahallelinin 3 bakkala borçları var, buralara olan borçlarını kapatabilirsek eğer daha rahat gidip alışverişlerini yaparlar diye düşündük. Sonra gidip 3 marketten de borç defterlerindeki borçları ödeyip bütün mahallenin borcunu silmiş." Şehirüstü Mahallesi Muhtarı Yasin Kantarcı da mahallelinin toplam 12 bin 600 lira borcunun silindiğini belirterek, şöyle devam etti: "İki gün önce muhtarlığımıza bir vatandaşımız geldi, mahalle bakkallarının veresiye defterlerini ödeyebileceğini beyan etti. Aynı zamanda mahallemize gıda yardımı yapabileceğinden bahsetti. Biz ismini sorduğumuzda sadece 'hızır' dememizi istediğini söyledi. Kendisine buradan şahsım ve mahalle adına çok teşekkür ediyorum"

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