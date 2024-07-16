İzmir faciasında 22 gözaltı 7 kişi aranıyor

İki kişinin ölümüyle sonuçlanan elektrik kaçağı soruşturması sürüyor. İzmir Konak’ta 12 Temmuz'da sağanak sırasında yolda yürürken su birikintisine giren Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmak isteyen antikacı amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu araştırması için bilirkişi heyeti atadı. Olayı araştıracak heyet 1 savcı, 1 inşaat mühendisi, 1 şehir plancısı, 1 elektrik mühendisi, 1 elektrik ve elektronik mühendisi ve 1 iş sağlığı güvenliği uzmanı olmak üzere 6 kişiden oluşuyor.

Elektrik kablosunun açıkta bırakılmasıyla başlayan ihmaller zincirine ilişkin araştırma yapacak heyet, olayı tüm yönleriyle inceleyip raporlaştıracak. Ön raporda İZSU ve GDZ Elektrik’in yaşanan acı olayda ihmalleri bulunduğu ve asli kusurlu oldukları kaydedilmişti. Asıl raporun ardından olayda sorumlulukları bulunan kişiler kesin olarak tespit edilecek.

İnanç Öktemay Özge Ceren Deniz

5 YENİ GÖZALTI KARARI

Haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 22’si yakalanarak İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dün 2'si GDZ Elektrik, 3'ü İZSU çalışanı 5 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi.

Gözaltında tutulanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K., İZSU'da görevli 1 şube müdürü ve 3 kontrolör, GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F. de bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen GDZ Elektrik'te görevli daire başkanı ise henüz yakalanamadı.







