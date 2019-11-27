Gündem İzmirde sağlık ocağında rapor alamayınca doktoru darp etti
İZMİR

İzmir Gaziemir'de sağlık ocağında rapor alamayınca doktoru darp etti

İzmir'de sağlık ocağında rapor alamayınca doktoru darp etti

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde kimliği belirlenemeyen kişi, kendisine sağlık raporu verilmediğini bahane ederek doktoru darp etti. Güvenlik kamerasının kaydettiği olay sonrası doktor Ali Erhan Kiriş, şikayette bulundu.

Haber Merkezi AA
Saldırı anı, sağlık ocağının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Saldırı anı, sağlık ocağının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gaziemir'in Aktepe Mahallesi'ndeki 6 nolu Aile Sağlığı Merkezine gelen bir kişi sağlık raporu almak istediğini söyledi ancak kayıtlı bulunduğu aile merkezine başvuru yapması istendi. Söz konusu kişi, tartıştığı doktor Ali Erhan Kiriş'i darp etti.

Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı
OYNAT 01:00
Sağlık raporu vermeyen doktora kafa attı
İzmir'in Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM), ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişi, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfür edip, kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, doktor Kiriş, Küfür ettikten sonra, 'Niye küfür ediyorsun' dedim. Sonra dönüp saldırmaya başladı dedi. İzmir Tabip Odası da konunun takipçisi olduklarını açıkladı.

Merkezin güvenlik kamerasının kaydettiği olay sonrası doktor Kiriş, şikayette bulundu.

Doktor Ali Erhan Kiriş, 10 gün şişlik hissettiği ve adli rapor aldığını söyledi.

Kiriş, odasına hasta muayene ettiği sırada girerek sağlık raporu istediğini söyleyen kişiye başka bir merkeze kayıtlı olduğunu hatırlattığını, aynı merkezde görev yapan başka bir doktordan da aynı yanıtı alan kişinin yeniden odasına gelerek kendisine hakaret etmeye başladığını söyledi.

Doktor Ali Erhan Kiriş

Aile sağlığı merkezi dışında tartışma yaşandığını ifade eden Kiriş, şunları anlattı:

  • "Yüzüme kafa attı, sol elmacık kemiğimin üzerine geldi. 10 gün şişlik hissettim ve adli rapor aldım. İnsanlar işlerini yaptıramayınca maalesef şiddete başvuruyorlar. Bir doktor olarak üzülmeyi bırakın, çok kırıldım. Türkiye'de birçok arkadaşımız bu olayı yaşıyor. Sağlıkta şiddet yasasının kesinlikle çıkması gerekiyor. Koruyucu önlemler gerekiyor. Bana saldıran kişi polis ekipleri tarafından yüz tanıma sistemiyle aranıyor. İnşallah birkaç gün içinde yakalanıp gerekli cezayı alır."
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