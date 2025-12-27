Yeni Şafak
İzmir’de asgari ücret sonrası ’fahiş fiyat’ denetimi

12:4927/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat artışlarını önlemek ve tüketici mağduriyetlerini gidermek amacıyla marketlerde ürün etiketlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Belirli periyotlarla market denetimleri gerçekleştiren İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bugün de Çiğli ilçesinde sahaya indi. Belirlenen büyük bir markette incelemelerde bulunan ekipler, ürün etiketlerini tek tek kontrol etti. Kurumdan yapılan açıklamada, "Özellikle asgari ücret artışını bahane ederek ürünlerin fiyatlarına haksız şekilde artış yapan işletmeler denetim ekiplerimizce tespit edilmekte ve bu işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmektedir. Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylemi için 1.439.300TL’ye varan idari para cezası uygulamaktadır. Diğer taraftan, yine eş zamanlı olarak Müdürlük personelimizce fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife ve menü denetimleri de gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verildi.


20 binin üzerinde işletmeye denetim


2025 yılının da verilerini paylaşan İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, "Sene başından bugüne 20.000’in üzerinde işletmenin yaklaşık 2.000.000 ürünü fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş olup, tespit edilen aykırılıklara 31.750.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.


İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda çalışmalarımıza ve denetimlerimize ara vermeden devam edilecektir. Vatandaşlarımızın haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde Bakanlığı4mıza ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvuruları büyük önem arz etmektedir" denildi.


İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak vatandaşların hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla denetimlerin ara verilmeden kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.



