İşçiliği az, getirisi çok: Küçük bir alanda başladılar, ilçenin yeni gelir kapısı oldu

"Bu zamana kadar 10 kursu bitirdik. Şu anda iki kursumuz da devam ediyor. Bunun sonucunda 100'ün üzerinde üreticimiz şu anda aktif olarak üretim yapıyor. Bunun da hem aile hem de ülke ekonomisine büyük bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Birinci hedefimiz İzmir'de Güzelbahçe'yi mantarın merkezi yapmaktı. Şu anda çalışan arkadaşlarımızla bunu başardığımızı düşünüyoruz."





Kurs eğitmeni İbrahim Yılmaz ise istiridye mantarının üretim kolaylığı ve ekonomik getirisi nedeniyle tercih edildiğini ifade etti.