Sosyal medyada 'tetikçi' ilanı veren şüpheli yakalandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, sanal medya üzerinden “tetikçi” ilanı verdiği tespit edilen 17 yaşındaki R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sanal medyada 'tetikçi' ilanı verdiği tespit edilen şüpheli R.S.T. (17), gözaltına alındı.
İzmir'de, sanal medya üzerinden 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.