İzmir'de işçi sokağa döküldü

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraklerindeki grev nedeniyle belediye hizmetleri durma noktasına geldi. Olan yine İzmirlilere oldu.

İŞÇİLER YÜRÜDÜ

Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ çalışanı 23 bin işçi greve gitmişti. İş bırakan binlerce işçi dün Konak meydanında toplanıp oturma eylemi yaptı. Ardından sloganlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na yüründü.

OTOBÜSLER KONTAK KAPATTI

Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapattı. Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi. Ancak bu da yetersiz kaldı. Saatte 1 gelen otobüsler tıklım tıklım doldu. 1 saat durakta beklediğini söyleyen Fatma Yurtseven, “Çektiğimiz rezillik. Para az geliyormuş. Hiç değilse otobüs saatte bir değil de yarım saatte bir gelsin” dedi.

TRAFİK KİLİT

İşlerine kendi araçlarıyla gidenler de yoğun trafiğe neden oldu. Yeşildere, Altınyol ve Ankara Caddesi'nde araçlar yavaş ilerledi.

Kentte ulaşımın yanı sıra temizlik, kreş, aşevleri ve otoparklarda da bazı hizmetler durdu.







