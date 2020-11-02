İzmir'de kaç bina yıkıldı?

İzmir cuma günü 6.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Deprem sonrasında İzmir'de hasar tespit çalışmaları ile arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Peki İzmir'de kaç bine yıkıldı? İzmir'de yıkılan apartmanların isimleri ne?

İzmir'de yıkımların en ağır yaşandığı apartmanlar Rızabey, Doğanlar, Barış Sitesi, Karagöl, Yalçın, Emrah Yılmaz Erbek Apartmanları olarak belirlendi.

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58 BİNA YIKILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, 10 ilçede 4 bin 424 binada ve 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit edildi. 58 bina ve 1572 bağımsız bölümün de acil, ağır ve yıkık durumda olduğu belirlendi

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ALTYAPIDA HASAR YOK

Depremin ağırlıklı olarak hissedildiği yerel yönetimler, su ve kanal idareleri ile irtibat kurularak an itibariyle içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde herhangi bir hasar olmadığı belirlendi.

ÇALIŞMALARDA LAZER TARAYICI, DRONE, MOBİL LABORAVATUARLAR KULLANILIYOR

Sahadaki teknik çalışmalarda, 2 adet lazer tarayıcı, 4 adet total station cihazı, 2 adet drone, 2 adet mobil laboratuvar aracı, 4 adet hasar tespit koordinasyon aracı kullanılıyor.

