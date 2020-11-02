Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirde kaç bina yıkıldı Yıkılan binaların isimleri
İZMİR

İzmir’de kaç bina yıkıldı: Yıkılan binaların isimleri

İzmir cuma günü 6.6 şiddetinde depremle sarsıldı. Seferihisar açıklarında, yerin 16,54 kilometre derininde 6.6 üyüklüğünde gerçekleşen, 83 kişinin öldüğü, 962 kişinin yaralandığı depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. İzmir'de kaç bina yıkıldı, İzmir'de yıkılan apartmanların isimleri ise merak edilen sorular arasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir'de 58 bina yıkıldı.
İzmir'de 58 bina yıkıldı.

İzmir cuma günü 6.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Deprem sonrasında İzmir'de hasar tespit çalışmaları ile arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Peki İzmir'de kaç bine yıkıldı? İzmir'de yıkılan apartmanların isimleri ne?

İzmir'de yıkımların en ağır yaşandığı apartmanlar Rızabey, Doğanlar, Barış Sitesi, Karagöl, Yalçın, Emrah Yılmaz Erbek Apartmanları olarak belirlendi.

Enkazdan 12 saat sonra kurtuldu: Oğlu ve 8 aylık hamile eşi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Enkazdan 12 saat sonra kurtuldu: Oğlu ve 8 aylık hamile eşi hayatını kaybetti

58 BİNA YIKILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, 10 ilçede 4 bin 424 binada ve 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit edildi. 58 bina ve 1572 bağımsız bölümün de acil, ağır ve yıkık durumda olduğu belirlendi

Fahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsun
GÜNDEM
Fahrettin Altun'dan 'Elif' paylaşımı: Şükürler olsun

ALTYAPIDA HASAR YOK

Depremin ağırlıklı olarak hissedildiği yerel yönetimler, su ve kanal idareleri ile irtibat kurularak an itibariyle içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesislerinde herhangi bir hasar olmadığı belirlendi.

ÇALIŞMALARDA LAZER TARAYICI, DRONE, MOBİL LABORAVATUARLAR KULLANILIYOR

Sahadaki teknik çalışmalarda, 2 adet lazer tarayıcı, 4 adet total station cihazı, 2 adet drone, 2 adet mobil laboratuvar aracı, 4 adet hasar tespit koordinasyon aracı kullanılıyor.

10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, enkaz altında yaşadıklarını kaydetmiş
OYNAT 00:29
10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, enkaz altında yaşadıklarını kaydetmiş
İzmir'i vuran depremde Seferihisar ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.


Abone Ol Google News
Minik Elifin ilk görüntüsü

Minik Elif'in ilk görüntüsü

Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı.
Onlar mucizenin adı

Onlar mucizenin adı

Hayata tutunan çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu.
Can kaybı 91e yükseldi

Can kaybı
91'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
14 saat boyunca<br> elini bırakmamış

14 saat boyunca
elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Saatlerin <br>durduğu an: 14.51

Saatlerin
durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

İzmir depreminde 10 saat sonra kurtarılmıştı.

Kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor.
Burhan<br> Kuzu'ya veda

Burhan
Kuzu'ya veda

​Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Erdoğan da katıldı.
Ne virüs ne deprem

Ne virüs ne deprem

Bebek'te koronavirüsün kol gezdiği ​'Cadılar Bayramı' partisini polis bastı.

15 yıla kadar hapis cezası var!
Gönüllü kahramanlar

Gönüllü kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıp, kartonların üzerinde dinleniyorlar.
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı

Kahraman itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı.
65'inci<br>saatte mucize

65'inci
saatte mucize

​3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Azerbaycan bir uçak daha düşürdü

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vuruldu.
Yiyecekleri tükendi

Yiyecekleri tükendi

​Ermenistan ordusu bazı cephelerden geri çekiliyor.
Borç listesi<br>ve para çıktı

Borç listesi
ve para çıktı

Polis ve AFAD ekiplerini duygulandıran çanta.
Polise yumruk attı!

Polise yumruk attı!

​Maske cezasına çıldıran çift ortalığı birbirine kattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.