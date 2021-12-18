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İZMİR

İzmir'de maden ocağında göçük: 45 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayda toplam 45 kişinin yaralandığını ve yaralanan 18 kişinin Kınık, 6 kişinin Bergama, 21 kişinin Soma Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
İzmirde maden ocağında göçük: 45 yaralı
(Arşiv)

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA: 22 KİŞİ HAFİF YARALI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger konuyla ilgili açıklamada bulundu.

  • Vali Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." dedi.

45 yaralı tedavi altında

Vali Köşger'in açıklamasından bir süre sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımda bulunarak güncel yaralı sayısının 45 olduğunu ve hepsinin bölgedeki hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "İzmir Kınık’ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir."
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