İzmir'de maden ocağında göçük: 45 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA: 22 KİŞİ HAFİF YARALI
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger konuyla ilgili açıklamada bulundu.
- Vali Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır." dedi.
45 yaralı tedavi altında
Vali Köşger'in açıklamasından bir süre sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımda bulunarak güncel yaralı sayısının 45 olduğunu ve hepsinin bölgedeki hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.
Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
- "İzmir Kınık’ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir."