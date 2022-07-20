Gündem İzmirde üniversite mezuniyetinde başıboş köpek saldırısı
İZMİR

İzmir'de üniversite mezuniyetinde başıboş köpek saldırısı

Sayıları her geçen gün artan başıboş köpekler, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor. Son olarak, İzmir Bornova’da bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet törenine başıboş köpek damga vurdu. Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
İzmirde üniversite mezuniyetinde başıboş köpek saldırısı
Üniversite mezuniyetinde başıboş köpek saldırısı kameraya yansıdı.

Çok sayıda öğrenci ve ailelerinin bulunduğu alana gelen başıboş bir köpek, burada insanlara saldırdı.

ÖĞRENCİLER VE YAKINLARINI ISIRDI

Bazı öğrenci ve yakınlarının köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tören alanında bulunan köpeğin insanlara saldırdığı, öğrencilerin ve yakınlarının korkuyla kaçıştığı ve köpeğin alanda bulunan görevlilerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı yer alıyor.

ÜNİVERSİTEDEN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda üniversite yönetimine tepki gösterirken, üniversiteden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da yine gelen tepkiler arasında oldu.

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