İzmir'de üniversite mezuniyetinde başıboş köpek saldırısı

Çok sayıda öğrenci ve ailelerinin bulunduğu alana gelen başıboş bir köpek, burada insanlara saldırdı.

ÖĞRENCİLER VE YAKINLARINI ISIRDI

Bazı öğrenci ve yakınlarının köpek tarafından ısırıldığı öğrenilirken, o korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tören alanında bulunan köpeğin insanlara saldırdığı, öğrencilerin ve yakınlarının korkuyla kaçıştığı ve köpeğin alanda bulunan görevlilerce uzaklaştırılmaya çalışıldığı yer alıyor.

ÜNİVERSİTEDEN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı yaptıkları yorumlarda üniversite yönetimine tepki gösterirken, üniversiteden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması da yine gelen tepkiler arasında oldu.

GÜNDEM Sokak köpeklerinin saldırdığı minik Ali Asaf yaşamını yitirdi

OYNAT 00:41 İstanbul Barosu'ndan sokak köpeği kurultayı: Köpeklerin olgunluğu sayesinde daha az ısırılma vakası görülüyor İstanbul Barosu'nun düzenlediği 'Yasaklanan Köpek Irkları' kurultayında konuşma yapan Prof. Dr. Ebru Yalçın'ın, köpeklerin saldırganlığına ilişkin sözleri gündemde. Köpeklerin olgunluğu sayesinde daha az ısırılma vakası görüldüğünü savunan Yalçın, “Çoğu durumda daha çok ısırılmayı görmüyorsak köpeklerin olgunluğundandır bizim değil” dedi. BiP'te paylaş

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