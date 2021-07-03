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İZMİR

İzmir’in su sorunu Meclis’e taşındı

TBMM’de CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili soru önergesi verildi. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması talebiyle verdiği önergeyle, İzmir’de yaşanan su sorununu gündeme taşıdı.

Osman Özgan Yeni Şafak
​İzmir’in su sorunu Meclis’e taşındı
19-20 Haziran’da içtikleri şebeke suyundan sonra birçok kişi mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle acil servislere koşmuştu.

TBMM’de CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili soru önergesi verildi. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması talebiyle verdiği önergeyle, İzmir’de yaşanan su sorununu gündeme taşıdı. Nasır, 19-20 Haziran’da Gaziemir, Karabağlar, Buca ve Menderes’te musluk sularının farklı renkte aktığı ve yoğun şekilde koktuğu yönünde şikayetler olduğunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’nun ise bir sorun olmadığı yönünde açıklama yaptığını hatırlattı.

Necip Nasır
Necip Nasır
  • Buna karşın ilerleyen saatlerde büyük bölümünde suların kesildiği 4 ilçede şebekedeki suyun değişik noktalardan tahliye edildiğini, suyun cadde ve sokaklara deşarj edildiğini belirten Nasır, sudan içen çok sayıda kişinin fenalaşıp hastanelere başvurduğunu kaydetti.

NİÇİN DEŞARJ EDİLDİ

Önergede şu sorulara cevap aranıyor: “Sorun tam olarak nedir? Kullanılan suyun insan sağlığına bir zararı var mı? Büyükşehir Belediyesi, suyun insan sağlığına bir zararı olmadığını açıklamasına rağmen, neden binlerce metreküp su cadde ve sokaklara deşarj edildi? Madem bu su kullanılmaz ise vatandaşa neden kullandırılmıştır? Bunlardan hangisi doğrudur? Tahliye edilen su miktarı kaç metreküp ve parasal değeri ne kadardır? Sorumlular hakkında idari bir soruşturma başlatıldı mı? İzmir içme suyu arıtma tesisi, içme suyu standartlarına göre yeterli arıtmayı sağlayacak ekipman ve malzemeye sahip midir? İzmir’in içme suyu şebekesi insan sağlığını tehlikeye düşürmeyecek, çağın gereklerine uygun bir altyapıya sahip midir? İzmir’deki şebekedeki kayıp kaçak oranı ne kadardır?”

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