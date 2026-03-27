MHP'de 'ajan' olduğunu iddia eden Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden ayrıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönter, istifa duyurusu öncesi yaptığı paylaşımda, MHP içerisinde 'ajan' olduğunu vurgulayan bir iddiada bulunmuştu.
Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, MHP'den haber aldığını belirtip 'tapu kaydı kumpası'na ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuştu.
"MHP'de ajan var" iddiası
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi
Yönter,
bu akşam isim vermeden
MHP’ye sızan bir 'ajan' olduğunu iddia etti.
X hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Yönter,
"MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…"
ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcılığından istifa etti
Bu paylaşımlardan kısa bir süre sonra
Yönter, 'gördüğü lüzum üzerine' görevinden istifa ettiğini açıkladı.
"Bahçeli'nin başdanışmanını hedef aldı" iddiası
Yönter, bir başka paylaşımında ise, "
Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…"
ifadelerini kullandı.
Yönter'in kendisine destek verdiği isimlerin paylaşımlarını da yeniden paylaştığı görüldü.
Partiye yakın kaynaklar Yönter'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız'ı hedef aldığını belirtti.
Yıldız da bugün yaptığı paylaşımda,
"Söz çoktur, hakikat az… İnsanı yücelten, söylediği değil; yaşadığıdır. Nefsini terbiye edemeyen, başkasına nasihatle yol gösteremez. Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz. Rabbim; kalbiyle dili bir olanlardan eylesin…"
ifadelerini kullandı.
Yönter'e yakın isimlerin, bu paylaşımın altında Yıldız'a tepki gösterdiği görüldü.
