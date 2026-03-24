MHP lideri Bahçeli'den net mesaj: Asıl rejim değişikliği İsrail yönetiminde yapılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Ülkemizin çevresi savaşın tüm ağırlığı ile kuşatılmış iken mübarek Ramazan'ı ne kadar idrak edebildiğimizi ve bayramı hangi seviyede kutladığımızı takdirinize sunuyorum.

"Siyonist cinayet şebekesi her yolu denedi"

Siyonist cinayet şebekesi Ramazan demeden bayram demeden mukaddes günlerimizi zindana çevirip her yolu denedi. Şiddet tablosunu dikkatle takip ederken milli kardeşliğimizde huzur ortamının önemini bir kez daha gördük.





"Türkiye süper güç olacak"

Aramıza saçılmak istenen nifak tohumlarını bir bir çürütmek için her zamankinden fazla arzuluyuz. Türkiye süper güç olacak. Bölgemiz barış ve huzur sancağı altında toplanacak. Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Daha kuvvetli bir devlet gayretimizdir.





"Terörsüz Türkiye tarihi fırsat kapısıdır"

Başkalarının senaryoları ile oyalanacak vaktimiz yok. Devletimizin küresel güç olması için yeni imkan doğdu. Terörsüz Türkiye tarihi fırsat kapısıdır.

Bölge ülkelerinin barışa kavuşması dayanışma ile sağlanacaktır. Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin. Masumların katledilmesine tahammül edemiyoruz.

Savaşların son bulmasını istiyoruz. Artık semalarda füzelerin izi değil, hilalin şan ve şerefi hakim olsun anlayış ve özlemindeyiz.

Katar'da eğitim uçuşu yapan bir helikopterin kaza yapması sonucu düşüp bir askerimizin ve ASELSAN'ımızın ve 4 katar askerinin şehit düşmesi hepimizi hüzne boğdu.





"Uluslararası hukuk paçavraya döndü"

Uluslararası hukuk paçavraya döndü. Ne saygı duyan ne itibar eden kalmadı. 24 Ekim 1945'te kurulan BM tarihin en aciz ve perişan dönemine hapsoldu.

ABD ile İsrail'in İran'a orantısız ve gerekçesiz saldırısında komşu ülkeler toz duman içindedir. Siyonist haydutluğun İran'ın doğal gaz sahasını ve tesislerini vurması, İran'ın misillemelerde bulunması tansiyonu zirveye çıkarmıştır.

İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşılmıştır. İran halkı saldırılara karşı adeta etten duvar örmüştür.





"Türk ile Kürt bozulamayacak kardeşliğin nişanesidir"

Görülmüştür ki bir halkı, milleti içten çözmeden hiçbir gücün şansı yok. Terörsüz Türkiye'ye dudak bükenler köşe bucak saklanmıştır şimdi.

Biz diplomaside altın çağını yaşayan Türkiye için harekete geçmelerini bekliyoruz. Terörsüz Türkiye Türk ile Kürdün kardeşlik baharıdır. Aramızdaki kuklacıları söküp çıkarıyoruz. Türk ile Kürt bozulamayacak kardeşliğin nişanesidir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'yiz.





"Her şeyden önce Türkiye"

Savaş dönemi tetiklenmişken onun bunun şeytan planlarına aldırış etmeyeceğiz, birlikte ve beraberce bayrağımızı asla indirtmeyeceğiz. Etnik temelli kamplaşmanın kazananı yoktur. "Her şeyden önce Türkiye" demenin kazananı vardır.

Terörün sonlanması ile Türk milleti ortak paydasında buluşan her insanımız kazançlı çıkacak. Yola çıktık, inşallah varacağız.

Hedef koyduk inşallah ulaşacağız. Allah'ın izni ile Terörsüz Türkiye'yi başaracağız. Koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Haramı geçim kapısı yapanlara karşı helalin duruşudur.





"Türkiye'miz her alanda örnek gösterilecek"

Türkiye'miz her alanda örnek gösterilecektir. Türk milleti kardeşliğine ve kaderine ön şartsız sahip çıkacaktır.

Terörsüz Türkiye bir spor müsabakası değildir; mağdur olacak olan taraf yoktur. Terörsüz Türkiye bir tiyatro da değildir; özünde devlet aklı ve ahlakı vardır. Türk milletinin barış ve kardeşlik sancağı altında toplanmasını amaçlamaktadır.





"İsrail ölüm aygıtına dönüştü"

Savaş durmalı, silahlar susmalıdır. Masum insanların ölmesine engel olunmalıdır.

İsrail kan içen, can alan bir ölüm aygıtına dönüştü. Kudüs, Mescid-i Aksa gözbebeğimizdir. Siyonizmin oyuncağı olmasına asla göz yumulmaz.

Asıl rejim değişikliği İsrail'de yaşanmalıdır. ABD Başkanı'nın ilk gündemi evvela bu olmalıdır.

Körfez ülkelerini içine alacak bir savaş yalnız bir bölgeye sınırlı kalmayıp dalga dalga yayılacaktır. Başta İspanya Başbakanı'nın onurlu tavrından ilham almalılar.

İsrail'in ABD yönetimine nüfuz etmesi, istikamet çizmesi büyük tehlikedir.








