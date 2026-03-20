MHP lideri Bahçeli Türkeş'in kabrinde: 'Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak'

09:0120/03/2026, Cuma
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bahçeli, bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımlarının atılacağını dile getirdi.

“Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında yeni bir bayram dönemine girmekteyiz” diye konuşan Bahçeli, “Önümüzdeki dönem, Türkiye için yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır” dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

“Var olan siyasi partilerimizin bütünüyle, Meclis'teki siyasi partilerin ise verimli ve etkin çalışmasıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir ağız birliği içerisinde olmalarını temenni ediyorum.”

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI? Ramazan Bayramı 1. günü marketlerin çalışma saatleri kaç?