Jammer ve dronlara düzenleme yapılmalı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
18:2717/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesinde konuştu.
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesinde konuştu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nda hangi kurumların ‘jammer’ kullanılabileceği düzenlenmiştir. İzinsiz ‘jammer’ kullananlara yönelik yaptırımlar ve cezaların artırılması, bu konuda sıkı tedbirlerin alınması gerekmektedir. çeşitli droneların rahatlıkla alınıp satılabildiğini, bu droneların suikast aracı olarak kullanılabileceğini, bu cihazların satın alımı sırasında kayıt sisteminin olması gerektiği hâlde ciddi bir kayıt sisteminin olmadığını maalesef görmekteyiz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmesinde MHP grubu adına söz alan Ahmet Erbaş gündeme ilişkin görüşlerini aktardı.

ŞEHİT ÇOCUKLARININ TAMAMI İSTİHDAM EDİLSİN

Şehit çocuklarının tamamının istihdam edilmesi gerektiğini kaydeden Erbaş, “Şehitlerimize ve gazilerimize ilave istihdam sağlanması, ayrıca terörle mücadelede yaralandığı hâlde gazi sayılamayanların da gazi hakkının mutlaka verilmesini talep etmekteyiz” dedi.

İLK ŞARK GÖREVİ UZATILSIN

Kolluk kuvvetleri arasında maaş farkı olduğunu kaydeden Erbaş,
“Bu farkın ortadan kaldırılması komutanlarla emniyet müdürü arasında, polislerle astsubaylar arasındaki maaş ve sosyal hak farklılığının ortadan kaldırılması hem hakkaniyet gereğidir hem de tüm yapacağımız mücadelelerde önemli bir motivasyon desteği sağlayacaktır. Polislerimizin ciddi sorunları var. Bu sorunların başında ‘ikinci şark’ olarak bahsediliyor, bizce birinci şark biraz daha uzatılarak bu problemi halledebiliriz. Mesai ücretleri, gece çalışma tazminatları, haftalık çalışma süreleri, çalışma saatinin güvende olması bu sorunun çözülmesine izin vermektedir”
açıklamasında bulundu.

POLİSLERİN KIDEM SÜRESİ UZATILSIN

Polis alımları hakkında konuşan Erbaş,
“15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 25 bin komiser yardımcısının göreve başladığını görüyoruz. İlk alımları dikkate aldığımızda, 2016 girişli komiser yardımcısı rütbesindeki polis amirleri birkaç yıl içinde emniyet amiri olacaklar, beş altı yıl sonra da emniyet müdürü olacaklardır. Bugün bin kişiyle kadro sorunu yaşayan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün gelecekteki en büyük sıkıntılarından biri bu kadro problemi olacaktır. Bizim bu konudaki teklifimizde kadrolar arası geçişlerin yani kıdem arası geçişlerin sürelerini uzatmakla bu soruna bir çözüm bulabileceğimize inanıyoruz”
ifadelerini kullandı.

JAMMER KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLSİN

İzinsiz jammer (frekans kesici) kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Erbaş,
“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nda hangi kurumların ‘jammer’ kullanılabileceği düzenlenmiştir. İzinsiz ‘jammer’ kullananlara yönelik yaptırımlar ve cezaların artırılması, bu konuda sıkı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Teknolojideki gelişmelerin güvenliğimizi tehlikeye atmasına izin vermeyelim, kimsenin kanun dışına çıkmasına göz yummayalım”
dedi.

DRONLAR AMACI DIŞINDA KULLANILABİLİR

Drone uçuşları ile ilgili önlem alınması gerektiğini kaydeden Erbaş, dronların suikast açmalı kullanılabileceğini belirtti. Erbaş,
“500 gramın üzerindeki dronelar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA Kayıt Sistemi'ne girildiği girilmediğinde cihaz markası, modeli, seri numarası, ağırlık sınıfı ve pilot adına eşleştirme yapılması gerekmektedir ancak internette baktığımızda çeşitli droneların rahatlıkla alınıp satılabildiğini, bu droneların suikast aracı olarak kullanılabileceğini, bu cihazların satın alımı sırasında kayıt sisteminin olması gerektiği hâlde ciddi bir kayıt sisteminin olmadığını maalesef görmekteyiz. Bu izinsiz durumu ve jammer kullanımını engellememiz lazım”
açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA DÜZENLENMELİ

Sosyal medyadaki hakaretlerin cezasız kaldığı yanılgısının yıkılması gerektiğini kaydeden Erbaş, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortaklaşa düzenleme yapması gerektiğini belirtti. Erbaş,
“Vatandaş kendi cezasını kendi vermeye kalkmakta ve asayiş olayları artmaktadır. Bunu sadece polisiye tedbirlerle engellemek mümkün değildir. Bu konuda sosyal medyadaki hakaretlerin cezasız kalacağı kanısını ortadan kaldırmamız gerekiyor
” diye konuştu.

KÜTAHYA’YA DEPO KURULSUN

Kütahya’ya deprem deposu kurulması teklif eden Erbaş,
“AFAD bölge depolarını zaten kuruyoruz, benim bildiğim kadarıyla Ege'de mesela İzmir'de bir bölge deponuz var, teklifimizdir, Zafer Havalimanı'nın yanına da çok büyük bir depo kurabilirsiniz çünkü Zafer Havalimanı'nın olduğu bölge yani Kütahya-Uşak-Balıkesir-Eskişehir bölgesi birinci dereceden deprem bölgesi maalesef, orada çok uygun yerler var. Bir an önce de AFAD yetkililerinin acil bir durumda ulaşması için bir teklifimizdir
” açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİLER KAYDINI OKUDUĞU ŞEHRE ALDIRSIN

Öğrenciler öğrenim gördükleri illerde nüfus kaydını alması gerektiğimi belirten Erbaş, “Kütahya'dan, 54 bin öğrencimiz var, bunun yaklaşık 4 bini kayıtlı, 50 bin öğrenci maalesef kaydını almıyor ama belediyeden, şehrin bütün hizmetlerinden yararlanıyor ama 50 bin öğrencimiz kesinlikle kayıtlarını almıyorlar ki diğer vekillerimizin illerinde de buna benzer mutlaka problemler vardır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde öğrenci okula kayıt yaptığı andan itibaren mutlaka o iline aktarılacak şekilde yeni bir düzenleme getirmeliyiz çünkü bu, hem o ildeki asayiş açısından da güvenlik açısından da önemli hem belediye hizmetleri açısından da önemli” dedi.



#Ahmet Erbaş
#Kütahya
#İçişleri Bakanlığı
#Elektronik Haberleşme Kanunu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

