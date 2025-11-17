Jammer ve dronlara düzenleme yapılmalı

“AFAD bölge depolarını zaten kuruyoruz, benim bildiğim kadarıyla Ege'de mesela İzmir'de bir bölge deponuz var, teklifimizdir, Zafer Havalimanı'nın yanına da çok büyük bir depo kurabilirsiniz çünkü Zafer Havalimanı'nın olduğu bölge yani Kütahya-Uşak-Balıkesir-Eskişehir bölgesi birinci dereceden deprem bölgesi maalesef, orada çok uygun yerler var. Bir an önce de AFAD yetkililerinin acil bir durumda ulaşması için bir teklifimizdir