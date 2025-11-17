Jammer ve dronlara düzenleme yapılmalı

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nda hangi kurumların ‘jammer’ kullanılabileceği düzenlenmiştir. İzinsiz ‘jammer’ kullananlara yönelik yaptırımlar ve cezaların artırılması, bu konuda sıkı tedbirlerin alınması gerekmektedir. çeşitli droneların rahatlıkla alınıp satılabildiğini, bu droneların suikast aracı olarak kullanılabileceğini, bu cihazların satın alımı sırasında kayıt sisteminin olması gerektiği hâlde ciddi bir kayıt sisteminin olmadığını maalesef görmekteyiz” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmesinde MHP grubu adına söz alan Ahmet Erbaş gündeme ilişkin görüşlerini aktardı.
Şehit çocuklarının tamamının istihdam edilmesi gerektiğini kaydeden Erbaş, “Şehitlerimize ve gazilerimize ilave istihdam sağlanması, ayrıca terörle mücadelede yaralandığı hâlde gazi sayılamayanların da gazi hakkının mutlaka verilmesini talep etmekteyiz” dedi.
Öğrenciler öğrenim gördükleri illerde nüfus kaydını alması gerektiğimi belirten Erbaş, “Kütahya'dan, 54 bin öğrencimiz var, bunun yaklaşık 4 bini kayıtlı, 50 bin öğrenci maalesef kaydını almıyor ama belediyeden, şehrin bütün hizmetlerinden yararlanıyor ama 50 bin öğrencimiz kesinlikle kayıtlarını almıyorlar ki diğer vekillerimizin illerinde de buna benzer mutlaka problemler vardır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde öğrenci okula kayıt yaptığı andan itibaren mutlaka o iline aktarılacak şekilde yeni bir düzenleme getirmeliyiz çünkü bu, hem o ildeki asayiş açısından da güvenlik açısından da önemli hem belediye hizmetleri açısından da önemli” dedi.