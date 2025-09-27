Jandarma son 6 ayda 144 mağara ve barınma alınını imha etti

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarında 174 adet el bombası, 119 adet uzun namlulu silah, 58 adet mayın/EYP, 46 kg patlayıcı madde, 13 adet RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 34 adet telsiz, 5 adet jeneratör, 16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildi.