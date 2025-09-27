Jandarma son 6 ayda 144 mağara ve barınma alınını imha etti

Yeni Şafak
09:1927/09/2025, Cumartesi
IHA
30 ilde son 6 aydır jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında; 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

30 ilde son 6 aydır Jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında; 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı.


Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarında 174 adet el bombası, 119 adet uzun namlulu silah, 58 adet mayın/EYP, 46 kg patlayıcı madde, 13 adet RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 34 adet telsiz, 5 adet jeneratör, 16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildi.

